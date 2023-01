Estrazione Lotteria Italia 2022-2023: i dati di vendita in Campania La Campania è la terza regione in Italia per numero di biglietti della Lotteria Italia venduti: 583.840. Questa sera l’estrazione del primo premio da 5 milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, 6 gennaio, all'Epifania, come da tradizione, verrà rivelato il biglietto vincente della Lotteria Italia 2022-2023: il primo premio è di 5 milioni di euro. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà in diretta su Rai Uno durante la puntata speciale del programma "I Soliti Ignoti" condotto da Amadeus.

Rispetto allo scorso anno, c'è stata una leggera flessione nella vendita dei biglietti: in tutta Italia sono stati venduti 6,3 milioni di biglietti, il 5,4% in meno rispetto all'anno passato. La Campania si conferma tra le regioni più affezionate alla Lotteria Italia: sono stati venduti 583.840, il che fa della Campania la terza regione per biglietti della Lotteria venduti dietro a Lombardia (959.400) e Lazio (1.118.190).

Lotteria Italia in Campania, a Napoli venduto il maggior numero di biglietti

Come detto, la Campania è la terza regione in Italia per numero di biglietti della Lotteria venduti: il dato è in calo del 4% rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, il capoluogo Napoli si conferma la città in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: 295.280; segue Salerno (127.3209, Caserta (87.460), Avellino (53.660) e Benevento (20.120).