Le Bandiere Blu 2026 premiano ancora la Campania con venti località e otto approdi turistici
La Campania conferma le venti Bandiere Blu ottenute lo scorso anno e resta ai piedi del podio tra le regioni italiane con il mare più pulito. Davanti si collocano Liguria con trentacinque località, Puglia e Calabria entrambe con ventisette. Non si registrano nuovi ingressi, a differenza di altre regioni che crescono nel numero dei riconoscimenti, ma non ci sono nemmeno tratti di costa esclusi.
Il risultato emerge dall’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 da parte della Foundation for Environmental Education, che premia comuni rivieraschi e approdi turistici per qualità delle acque e servizi. L’annuncio è stato dato oggi 14 maggio nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza dei sindaci dei territori premiati. All'evento ha partecipato anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
Nel dettaglio: una località premiata si trova nel Casertano, cinque nel Napoletano e le restanti nel Salernitano. Tra queste figurano centri turistici come Massa Lubrense, Sorrento, Positano, Agropoli e Camerota, insieme ad altri comuni della costa cilentana. Oltre alle località, sono state riconosciute numerose spiagge distribuite lungo l’intero litorale regionale, dalla provincia di Caserta fino al Cilento. I criteri riguardano la qualità ambientale, la gestione del territorio, i servizi e la sicurezza.
Alla Campania sono state assegnate anche otto Bandiere Blu per gli approdi turistici. Tre si trovano in provincia di Napoli, tra cui Pozzuoli, Procida e Capri, mentre cinque sono nel Salernitano, tra Salerno, Agropoli, Pollica, Centola e Camerota.
Comuni Bandiera Blu 2026 in Campania
- Cellole
- Massa Lubrense
- Sorrento
- Piano di Sorrento
- Vico Equense
- Anacapri
- Positano
- Agropoli
- Castellabate
- Montecorice
- San Mauro Cilento
- Pollica
- Casal Velino
- Ascea
- Pisciotta
- Centola
- Camerota
- Ispani
- Vibonati
- Sapri
Spiagge Bandiera Blu 2026 in Campania
- Baia Felice
- Baia Domizia sud (Cellole)
- Recommone-Marina del Cantone
- Marina di Puolo
- Giardino Romantico (Massa Lubrense)
- Riviera di Massa
- San Francesco
- Tonnarella
- Puolo (Sorrento)
- Marina di Cassano (Piano di Sorrento)
- Scoglio Tre Fratelli-Bikini
- Scrajo Mare
- Capo la Gala
- Marina di Seiano Ovest Porto
- Marina di Vico
- Punta Orlando (Vico Equense)
- Gradola (Grotta Azzurra)
- Faro Punta Carena (Anacapri)
- Spiaggia Fornillo
- Spiaggia Arienzo
- Spiaggia Grande
- Spiaggia Laurito (Positano)
- Torre San Marco
- Trentova
- Spiaggia libera porto
- Lungomare San Marco
- Licina (Agropoli)
- Lago Tresino
- Marina Piccola
- Pozzillo-San Marco
- Punta Inferno
- Baia Ogliastro
- San Nicola
- Baia Arena
- Spiaggia Agnone
- Spiaggia Capitello (Castellabate)
- San Mauro Cilento-Mezzatorre (Montecorice)
- Acciaroli
- Pioppi (Pollica)
- Marina di Casal Velino
- Torre Dominella (Casal Velino)
- Piana di Velia
- Torre del Telegrafo
- Marina di Ascea (Ascea)
- Ficaiola-Torraca-Gabella
- Pietracciaio-Fosso della Marina-Marina Acquabianca (Pisciotta)
- Palinuro (Porto/Dune e Saline)
- Marinella/Baia del Buon Dormire (Centola)
- Cala Finocchiara
- San Domenico-Lentiscelle (Camerota)
- Capitello (Ispani)
- Torre Villammare
- Santa Maria Le Piane
- Oliveto (Vibonati)
- Lungomare San Giorgio
- Cammarelle (Sapri)
Approdi turistici Bandiera Blu 2026 in Campania
- Sudcantieri (Pozzuoli)
- Yachting Santa Margherita (Procida)
- Porto turistico di Capri
- Marina d’Arechi (Salerno)
- Porto turistico di Agropoli
- Marina di Acciaroli (Pollica)
- Porto turistico di Palinuro (Centola)
- San Domenico – Porto di Camerota