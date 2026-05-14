Le Bandiere Blu 2026 premiano ancora la Campania con venti località e otto approdi turistici

Nessun nuovo ingresso ma nessuna esclusione: davanti ci sono solo Liguria, Puglia e Calabria. Otto riconoscimenti anche per gli approdi turistici.

La Campania conferma le venti Bandiere Blu ottenute lo scorso anno e resta ai piedi del podio tra le regioni italiane con il mare più pulito. Davanti si collocano Liguria con trentacinque località, Puglia e Calabria entrambe con ventisette. Non si registrano nuovi ingressi, a differenza di altre regioni che crescono nel numero dei riconoscimenti, ma non ci sono nemmeno tratti di costa esclusi.

Il risultato emerge dall’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 da parte della Foundation for Environmental Education, che premia comuni rivieraschi e approdi turistici per qualità delle acque e servizi. L’annuncio è stato dato oggi 14 maggio nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza dei sindaci dei territori premiati. All'evento ha partecipato anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Nel dettaglio: una località premiata si trova nel Casertano, cinque nel Napoletano e le restanti nel Salernitano. Tra queste figurano centri turistici come Massa Lubrense, Sorrento, Positano, Agropoli e Camerota, insieme ad altri comuni della costa cilentana. Oltre alle località, sono state riconosciute numerose spiagge distribuite lungo l’intero litorale regionale, dalla provincia di Caserta fino al Cilento. I criteri riguardano la qualità ambientale, la gestione del territorio, i servizi e la sicurezza.

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Alla Campania sono state assegnate anche otto Bandiere Blu per gli approdi turistici. Tre si trovano in provincia di Napoli, tra cui Pozzuoli, Procida e Capri, mentre cinque sono nel Salernitano, tra Salerno, Agropoli, Pollica, Centola e Camerota.

Comuni Bandiera Blu 2026 in Campania

Cellole

Massa Lubrense

Sorrento

Piano di Sorrento

Vico Equense

Anacapri

Positano

Agropoli

Castellabate

Montecorice

San Mauro Cilento

Pollica

Casal Velino

Ascea

Pisciotta

Centola

Camerota

Ispani

Vibonati

Sapri

Spiagge Bandiera Blu 2026 in Campania

Baia Felice

Baia Domizia sud (Cellole)

Recommone-Marina del Cantone

Marina di Puolo

Giardino Romantico (Massa Lubrense)

Riviera di Massa

San Francesco

Tonnarella

Puolo (Sorrento)

Marina di Cassano (Piano di Sorrento)

Scoglio Tre Fratelli-Bikini

Scrajo Mare

Capo la Gala

Marina di Seiano Ovest Porto

Marina di Vico

Punta Orlando (Vico Equense)

Gradola (Grotta Azzurra)

Faro Punta Carena (Anacapri)

Spiaggia Fornillo

Spiaggia Arienzo

Spiaggia Grande

Spiaggia Laurito (Positano)

Torre San Marco

Trentova

Spiaggia libera porto

Lungomare San Marco

Licina (Agropoli)

Lago Tresino

Marina Piccola

Pozzillo-San Marco

Punta Inferno

Baia Ogliastro

San Nicola

Baia Arena

Spiaggia Agnone

Spiaggia Capitello (Castellabate)

San Mauro Cilento-Mezzatorre (Montecorice)

Acciaroli

Pioppi (Pollica)

Marina di Casal Velino

Torre Dominella (Casal Velino)

Piana di Velia

Torre del Telegrafo

Marina di Ascea (Ascea)

Ficaiola-Torraca-Gabella

Pietracciaio-Fosso della Marina-Marina Acquabianca (Pisciotta)

Palinuro (Porto/Dune e Saline)

Marinella/Baia del Buon Dormire (Centola)

Cala Finocchiara

San Domenico-Lentiscelle (Camerota)

Capitello (Ispani)

Torre Villammare

Santa Maria Le Piane

Oliveto (Vibonati)

Lungomare San Giorgio

Cammarelle (Sapri)

Approdi turistici Bandiera Blu 2026 in Campania