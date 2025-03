video suggerito

Estradato in Italia il camorrista ergastolano evaso per protestare fuori al Parlamento Europeo Antonio Delli Paoli è arrivato oggi in Italia. Evaso dal carcere di Carinola, nel Casertano, dove stava scontando l’ergastolo, il 30 dicembre scorso, era stato arrestato il 15 gennaio all’esterno del Parlamento Europeo a Strasburgo durante una manifestazione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estradato in Italia: è arrivato nella giornata odierna, venerdì 14 marzo, all'aeroporto di Fiumicino, con un volo dalla Francia, Antonio Delli Paoli, camorrista condannato all'ergastolo che, il 30 dicembre 2024, era evaso dal carcere di Carinola, nel Casertano. Delli Paoli era stato poi arrestato il 15 gennaio di quest'anno: grande la sorpresa quando le autorità francesi, nonostante fosse destinatario di un mandato di cattura europeo per la sua evasione, si erano imbattute in Delli Paoli all'esterno del Parlamento Europeo a Strasburgo, dove il camorrista stava partecipando a una manifestazione.

Detenuto dal 1994 poiché condannato all'ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, Antonio Delli Paoli è considerato uno storico esponente del clan Piccolo, operante nel Casertano, in particolare a Marcianise, e ritenuto gruppo criminale afferente al cosiddetto clan dei Casalesi. Nella giornata di oggi, all'aeroporto di Fiumicino, Delli Paoli è stato preso in carico dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta, dai carabinieri della compagnia di Marcianise e dagli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera dell'aeroporto romano: l'ergastolano, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Viterbo, dove la sua condizione detentiva è stata ripristinata.