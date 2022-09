Escursionisti dispersi sui monti dell’Avellinese, salvati dopo ore di ricerche Dopo ore di ricerche sono stati localizzati e salvati due escursionisti 37enni che si erano persi sui monti dell’Avellinese.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono stati individuati e salvati, dopo diverse ore di ricerche, gli escursionisti che ieri sera si erano persi in una zona impervia del monte Terminio, in provincia di Avellino. I due erano riusciti a contattare i carabinieri e a fornire la loro posizione e sono stati raggiunti dal soccorso alpino e speleologico; sono stati riaccompagnati alle loro auto, non hanno avuto bisogno di cure mediche.

L'allarme intorno alle 20 di ieri, 11 settembre, quando i due, entrambi 37enni e appassionati di trekking, hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Montella: ai militari hanno spiegato di essere usciti per una escursione ma, mentre percorrevano il sentiero "Anello delle sette Fontane", nel territorio del comune di Caposele (Avellino), avevano perso l'orientamento nella vegetazione molto fitta e non erano più in grado di ritrovare la strada. Spostarsi ulteriormente, col buio già prossimo, avrebbe soltanto peggiorato la situazione, col rischio di finire in una zona impervia.

I carabinieri li hanno localizzati telefonicamente e hanno allertato il Soccorso alpino speleologico, che ha inviato sul posto indicato due squadre. Gli escursionisti sono stati localizzati dopo alcune ore di ricerche dai tecnici del Cnsas, che hanno percorso un sentiero secondario: era quasi mezzanotte quando sono stati trovati in località Canale Avigliano. I due sono stati messi in sicurezza e riaccompagnati alle loro auto, l'intervento di soccorso si è concluso alle prime ore del mattino. Le loro condizioni di salute erano buone, sono tornati a casa senza che fossero necessari ulteriori accertamenti sanitari.