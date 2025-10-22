napoli
Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli, anche per gli animali, sabato 25 e domenica 26 ottobre

Il prossimo weekend tornano le “Giornate della Salute” organizzate dall’Asl Napoli 1 Centro: visite, esami e consulenze mediche gratis per la cittadinanza, ma anche per gli animali domestici.
Stanno per tornare le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro, ovvero l'iniziativa che prevede test, esami specialistici, consulenze e visite mediche gratuite per la cittadinanza. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 ottobre in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli: medici, specialisti e, per l'occasione, anche veterinari, offriranno prestazioni gratuite ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe, dalle 9.30 alle 18.

"Giornate della Salute" a Napoli, tutti gli screening gratuiti

In occasione dell'evento previsto in piazza del Plebiscito il prossimo weekend, l'Asl Napoli 1 Centro metterà in campo ambulatori e poliambulatori mobili, nei quali poter effettuare gli screening gratuiti. Ecco, nel dettaglio, tutte le prestazioni offerte per le "Giornate della Salute".

Area Veterinaria

  • Servizio di anagrafe canina e felina
  • Rilascio dei Pet Passaport
  • Prelievi ematici per il controllo della Leishmaniosi
  • Esami parassitologici
  • Registro tumori animali per la prevenzione oncologica in sanità pubblica
  • Screening oncologico per cani e gatti
  • Formazione e informazione sulla correlazione tumore-ambiente negli animali e nell'uomo

Ambulatori

  • Visite nutrizionali
  • Malattie respiratorie
  • Cardiologia
  • Diabetologia
  • Visite pediatriche nutrizionali
  • Urologia
  • Test HCV
  • Vaccinazioni in età adulta
  • Vaccinazioni in età pediatrica

Stand informativi e divulgativi

  • Consulenze nutrizionali
  • Sicurezza alimentare
  • Incidenti domestici e stradali
  • Luoghi di lavoro che promuovono salute
  • Ambiente, clima e salute
  • Stress lavoro correlato e centro d'ascolto
  • Salute mentale in età adulta
  • Salute mentale in età evolutiva
  • Dipendenze e salute: giovani e sostanze
  • Dipendenze e salute: tabagismo e gioco d'azzardo
  • Malattie sessualmente trasmissibili – vaccinazioni per adulti
  • Area del benessere psicologico – contrasto alla violenza sulle donne
  • Offerta di salute nell'area materno infantile – servizio di prevenzione e trattamento di minori vittime di maltrattamento, abusi, incuria e traumi dello sviluppo
  • Informazioni relative alle mammografie
  • Counseling farmaceutico

Poliambulatorio mobile

  • Esecuzione mammografie
  • Pap Test
  • Hpv Test
  • Prevenzione tumore
  • Consegna kit colon retto
