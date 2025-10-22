Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli, anche per gli animali, sabato 25 e domenica 26 ottobre
Stanno per tornare le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro, ovvero l'iniziativa che prevede test, esami specialistici, consulenze e visite mediche gratuite per la cittadinanza. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 ottobre in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli: medici, specialisti e, per l'occasione, anche veterinari, offriranno prestazioni gratuite ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe, dalle 9.30 alle 18.
"Giornate della Salute" a Napoli, tutti gli screening gratuiti
In occasione dell'evento previsto in piazza del Plebiscito il prossimo weekend, l'Asl Napoli 1 Centro metterà in campo ambulatori e poliambulatori mobili, nei quali poter effettuare gli screening gratuiti. Ecco, nel dettaglio, tutte le prestazioni offerte per le "Giornate della Salute".
Area Veterinaria
- Servizio di anagrafe canina e felina
- Rilascio dei Pet Passaport
- Prelievi ematici per il controllo della Leishmaniosi
- Esami parassitologici
- Registro tumori animali per la prevenzione oncologica in sanità pubblica
- Screening oncologico per cani e gatti
- Formazione e informazione sulla correlazione tumore-ambiente negli animali e nell'uomo
Ambulatori
- Visite nutrizionali
- Malattie respiratorie
- Cardiologia
- Diabetologia
- Visite pediatriche nutrizionali
- Urologia
- Test HCV
- Vaccinazioni in età adulta
- Vaccinazioni in età pediatrica
Stand informativi e divulgativi
- Consulenze nutrizionali
- Sicurezza alimentare
- Incidenti domestici e stradali
- Luoghi di lavoro che promuovono salute
- Ambiente, clima e salute
- Stress lavoro correlato e centro d'ascolto
- Salute mentale in età adulta
- Salute mentale in età evolutiva
- Dipendenze e salute: giovani e sostanze
- Dipendenze e salute: tabagismo e gioco d'azzardo
- Malattie sessualmente trasmissibili – vaccinazioni per adulti
- Area del benessere psicologico – contrasto alla violenza sulle donne
- Offerta di salute nell'area materno infantile – servizio di prevenzione e trattamento di minori vittime di maltrattamento, abusi, incuria e traumi dello sviluppo
- Informazioni relative alle mammografie
- Counseling farmaceutico
Poliambulatorio mobile
- Esecuzione mammografie
- Pap Test
- Hpv Test
- Prevenzione tumore
- Consegna kit colon retto