Esami e visite mediche gratis in piazza Plebiscito a Napoli, anche per gli animali, sabato 25 e domenica 26 ottobre

Stanno per tornare le "Giornate della Salute" organizzate dall'Asl Napoli 1 Centro, ovvero l'iniziativa che prevede test, esami specialistici, consulenze e visite mediche gratuite per la cittadinanza. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 ottobre in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli: medici, specialisti e, per l'occasione, anche veterinari, offriranno prestazioni gratuite ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe, dalle 9.30 alle 18.

"Giornate della Salute" a Napoli, tutti gli screening gratuiti

In occasione dell'evento previsto in piazza del Plebiscito il prossimo weekend, l'Asl Napoli 1 Centro metterà in campo ambulatori e poliambulatori mobili, nei quali poter effettuare gli screening gratuiti. Ecco, nel dettaglio, tutte le prestazioni offerte per le "Giornate della Salute".

Area Veterinaria

Servizio di anagrafe canina e felina

Rilascio dei Pet Passaport

Prelievi ematici per il controllo della Leishmaniosi

Esami parassitologici

Registro tumori animali per la prevenzione oncologica in sanità pubblica

Screening oncologico per cani e gatti

Formazione e informazione sulla correlazione tumore-ambiente negli animali e nell'uomo

Ambulatori

Visite nutrizionali

Malattie respiratorie

Cardiologia

Diabetologia

Visite pediatriche nutrizionali

Urologia

Test HCV

Vaccinazioni in età adulta

Vaccinazioni in età pediatrica

Stand informativi e divulgativi

Consulenze nutrizionali

Sicurezza alimentare

Incidenti domestici e stradali

Luoghi di lavoro che promuovono salute

Ambiente, clima e salute

Stress lavoro correlato e centro d'ascolto

Salute mentale in età adulta

Salute mentale in età evolutiva

Dipendenze e salute: giovani e sostanze

Dipendenze e salute: tabagismo e gioco d'azzardo

Malattie sessualmente trasmissibili – vaccinazioni per adulti

Area del benessere psicologico – contrasto alla violenza sulle donne

Offerta di salute nell'area materno infantile – servizio di prevenzione e trattamento di minori vittime di maltrattamento, abusi, incuria e traumi dello sviluppo

Informazioni relative alle mammografie

Counseling farmaceutico

Poliambulatorio mobile