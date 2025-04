video suggerito

Erano il terrore delle tabaccherie nel Casertano, rubati soldi, sigarette e Gratta e Vinci: 6 arresti Maxi furti in almeno tre tabaccherie nella provincia di Caserta nei primi mesi del 2024; a distanza di un anno, sei persone sono state arrestate dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Erano il terrore delle tabaccherie della provincia di Caserta: una maxi operazione dei carabinieri ha portato, questa mattina, all'arresto di sei persone, una intera banda che, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe commesso almeno tre maxi furti in altrettante tabaccherie del Casertano nei primi mesi del 2024. E così, a distanza di un anno, i carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Caserta, su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato sei soggetti, che sono stati posti agli arresti domiciliari per associazione finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e furto aggravato.

I furti commessi grazie a chiavi contraffatte

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di fare luce sui tre furti, commessi come detto nei primi mesi dello scorso anno, tutti durante la pausa pranzo degli esercizi commerciali: durante i tre colpi, i malviventi sono riusciti a portare via 5.500 euro in contanti, oltre a 33mila euro tra sigarette e Gratta e Vinci. Il modus operandi utilizzato dalla banda era sempre lo stesso: i ladri arrivavano davanti alla tabaccheria con un furgone preso a noleggio, dotato di targhe contraffatte; due malviventi, con il volto parzialmente travisato, riuscivano ad entrare nell'esercizio commerciale grazie a chiavi contraffatte e a rubare denaro contante, sigarette e Gratta e Vinci.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha permesso inoltre di documentare altri 5 sopralluoghi presso altrettante tabaccherie tra Napoli, Bacoli, Casapulla (Caserta) e Montecorvino Rovella (Salerno).