È ufficiale: Maurizio Agricola nuovo Questore di Napoli Agricola, 61 anni, succede ad Alessandro Giuliano, che guiderà la Direzione Centrale Anticrimine a Roma; in carica dal 5 luglio prossimo.

A cura di Nico Falco

Il nuovo Questore di Napoli è Maurizio Agricola: il nome era già circolato nei giorni scorsi, oggi è arrivata la nomina ufficiale da parte del Dipartimento della Polizia di Stato, con decorrenza dal 5 luglio, mercoledì prossimo. Prende il posto di Alessandro Giuliano, che a Napoli era arrivato nel 2019 e che adesso assumerà la guida della Direzione Centrale Anticrimine, a Roma.

Nato a Palermo 61 anni fa, Maurizio Agricola dall'ottobre del 2021 ricopriva il ruolo di Questore a Catanzaro. Laureato in Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni, è entrato in Polizia nel 1989 e due anni dopo, a conclusione del periodo di formazione, è stato associato alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, per arrivare poi alla Questura di Palermo. Dal 1994 ha prestato servizio nella Questura di Napoli, ricoprendo vari incarichi come dirigente di commissariati e nella Squadra Mobile, dove, nel periodo in cui l'ufficio era guidato da Vittorio Pisani, attuale Capo della Polizia, è stato prima funzionario della sezione Narcotici e poi dirigente della sezione omicidi e criminalità organizzata e infine vice dirigente.

Nel 2004, promosso primo dirigente, Agricola ha diretto il commissariato di Castellammare di Stabia (Napoli) e poi, rientrato a via Medina, l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Nel giugno 2010 è stato nominato vice questore vicario della Questura di Palermo; nominato dirigente superiore, è stato Questore di Trapani dall'agosto 2014 al 2018, quando ha svolto la stessa funzione a Modena. Nel novembre 2021 il Consiglio dei Ministri lo ha nominato dirigente generale di Pubblica sicurezza su proposta del ministero dell'Interno.