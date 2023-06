Cambio al vertice della Questura di Napoli: Agricola in arrivo, Giuliano a Roma Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, trasferito alla Direzione Centrale Anticrimine; al suo posto in arrivo Maurizio Agricola, Questore di Catanzaro.

A cura di Nico Falco

Maurizio Agricola e Alessandro Giuliano

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, torna a Roma: il trasferimento era nell'aria già da diversi mesi, ma la nomina del Consiglio dei Ministri è arrivata soltanto oggi, insieme a quelle di Vittorio Rizzi a vicecapo vicario della Polizia e di Francesco Messina a prefetto di Padova. L'attuale numero uno di via Medina andrà alla Direzione Centrale Anticrimine. Per la successione non c'è ancora una nomina ufficiale, ma il nome che circola nelle ultime ore, e che sarebbe stato previsto negli spostamenti proposti dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, al ministro Matteo Piantedosi, è quello di Maurizio Agricola, attualmente alla guida della Questura di Catanzaro e con un passato proprio a Napoli, quando Pisani era a capo della Squadra Mobile.

Alessandro Giuliano, 56 anni, andrà a ricoprire il ruolo che fino ad oggi era stato di Francesco Messina. A Napoli era arrivato il 1 giugno 2019. Precedentemente, dal 1990 al 1992, era stato all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. Successivamente ha ricoperto il ruolo di funzionario addetto al Servizio Centrale Operativo della Polizia. Dal 1997 al 1999 è stato responsabile della Catturandi della Questura di Napoli e dal 1999 al 2016 è stato alla guida delle Squadre Mobili di Padova, Venezia e Milano. Nel 2016 è passato alla guida della Questura di Lucca e l'anno successivo è stato direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Maurizio Agricola, 61 anni, entrato in Polizia nel 1989, nel 1991 è stato assegnato alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, per poi essere trasferito alla Questura di Palermo. Nel 1994 è arrivato a Napoli, dove ha ricoperto diversi incarichi; in Questura è stato assegnato alla Squadra Mobile come funzionario della Narcotici e dirigente della sezione omicidi e ha raggiunto il ruolo di vice dirigente. Nel 2004, diventato primo dirigente, è andato a guidare il commissariato di Castellammare di Stabia e successivamente l'Ufficio Prevenzione Generale.

Dal giugno 2010 all'agosto 2014 è stato vice questore vicario della Questura di Palermo. Dal 18 agosto 2018, come dirigente superiore, ha assunto la guida della Questura di Trapani e successivamente, dal 16 luglio 2018, lo stesso ruolo a Modena. Dal 1 ottobre 2021 è Questore di Catanzaro e dal successivo novembre è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza dal Consiglio dei ministri.