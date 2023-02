Droga nascosta nelle bustine delle figurine di calciatori e cartoni: arrestato pusher di 25 anni Nella casa del 25enne, a Castellammare, i carabinieri hanno trovato 93 grammi di hashish e 57 grammi di marijuana nascosti nelle bustine delle figurine.

Per passare inosservato ed eludere i controlli, aveva nascosto la droga che spacciava nelle bustine delle figurine di vari cartoni animati, tra cui One Piece e di calciatori: un pusher di 25 anni, Anthony Palumbo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri in Penisola Sorrentina, nel Napoletano.

Lo spacciatore fermato alla guida della sua moto

Durante un controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno fermato il 25enne alla guida della sua moto sulla Statale Sorrentina a Seiano, Vico Equense: addosso al giovane, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di cocaina e 385 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri hanno così proceduto a perquisire anche l'abitazione del 25enne, a Castellammare di Stabia, ed è lì che hanno scoperto le bustine di figurine contenenti la droga: circa 20 bustine, per la precisione, contenenti complessivamente 93 grammi di hashish e 57 grammi di marijuana. Anthony Palumbo è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato in carcere, dove è in attesa di giudizio.