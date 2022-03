Dopo la bomba davanti la chiesa parla don Maurizio Patriciello: “Ho fatto testamento” “Poco fa ho firmato il mio testamento”: così don Maurizio Patriciello a Canale 9. Il parroco era stato minacciato con una bomba davanti alla chiesa di Caivano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Vi confido una cosa: poco fa ho firmato il mio testamento". Parole lapidarie quelle pronuncia da don Maurizio Patriciello a Canale 9, intervenuto da remoto al programma "Studio Mattina". Parole che hanno anche allarmato i fedeli ed i tanti cittadini perbene che seguono le sue battaglie. Il parroco di Caivano, noto per le sue posizioni anti-droga, sta ricevendo in questi giorni solidarietà da istituzioni e cittadini dopo che una bomba è esplosa davanti alla sua chiesa, nel cuore del Parco Verde di Caivano già noto per diverse vicende di cronaca legate per lo più allo spaccio e al traffico di droga.

"La camorra parla un linguaggio da vigliacchi"

"La camorra parla un linguaggio da vigliacchi", aveva spiegato a Fanpage.it lo stesso don Maurizio Patriciello, "tra l'altro io sono sempre qua, in chiesa, a officiare messa. Se mi vogliono, sanno come e dove trovarmi". Non è la prima volta che il parroco viene minacciato più o meno apertamente per il suo impegno contro la criminalità grande e piccola di Caivano e dintorni. "Per quanto mi riguarda, se avessi voluto una vita comoda non avrei fatto il prete. Sono solo un povero parroco che annuncia il Vangelo", ha aggiunto poi don Patriciello.

La solidarietà di Mattarella e Conte

Subito dopo la bomba, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato a don Patriciello per esprimergli la propria solidarietà. Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, trovandosi a Napoli lo ha invece voluto incontrare di persona "per rispondere all'intimidazione della camorra" nei confronti del parroco frattese che da anni combatte la sua battaglia in un territorio martoriato come Caivano.