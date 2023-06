Donna incinta senza fissa dimora accampata nel parcheggio Brin L’Usb: “È prossima al parto. Va aiutata”. Trapanese: “Stiamo monitorando la situazione, ma rifiuta di essere trasferita in struttura”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna incinta senza fissa dimora, in avanzato stato di gravidanza, è accampata da giorni in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno del parcheggio pubblico Brin, di via Marina, di proprietà dell'Anm. Una situazione al limite dell'invivibilità, con il giaciglio composto da un materasso, posizionato direttamente sul pavimento, e l'angolo notte delimitato da alcune lenzuola appese ad un filo.

Sansone (Usb): “Quella donna va aiutata”

A denunciare la situazione è Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB: “C'è la necessità di tutelare una donna incinta prossima al parto che vive in condizioni disumane che mettono in serio pericolo la sua salute e quella del bambino che porta in grembo. Dobbiamo denunciare ancora una volta lo stato di abbandono e di degrado in cui versa il parcheggio Brin dell'ANM”.

Il parcheggio Anm è vigilato dalla security. Ed è proprio ai vigilantes che si rivolgono i sindacalisti Usb: “In questo caso dobbiamo occuparci soprattutto della salute di una donna prossima al parto e del bambino che porta in grembo”. Ad oggi, spiega il sindacalista, i vigilantes impiegati sarebbero “pochissime unità” per “la sorveglianza di un parcheggio tanto strategico per l'ANM e per il Comune di Napoli”. I vigilantes, aggiunge, “hanno il dovere di intervenire subito rispetto a quanto stiamo denunciando”. “Vogliamo solo mettere in sicurezza la donna incinta ed il suo bambino”, aggiunge Pasquale Balzano, rsa della USB.

Trapanese: “Stiamo monitorando la situazione”

Il caso della donna incinta che vive dentro il parcheggio Brin è noto anche al Comune di Napoli.

Sulla vicenda interviene a Fanpage.it l'assessore al Welfare Luca Trapanese: