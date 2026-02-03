Domani a Napoli refezione scolastica regolare. Ma i genitori preparano la protesta

Riprende regolarmente la refezione nelle scuole della II e V Municipalità di Napoli domani, mercoledì 4 febbraio. I pasti al sacco serviti oggi ai bimbi, sui quali ci sono state polemiche perché freddi, non saranno addebitati alle famiglie. La mensa scolastica era stata sospesa dopo la segnalazione di purè acido servito venerdì scorso ai bimbi. Sulla vicenda sono partiti i controlli dell'Asl di Napoli. A seguito del completamento con esito favorevole dell’iter dei controlli effettuati dalla Asl Napoli 1 nelle giornate del 2 e 3 febbraio, a quanto apprende Fanpage.it, il Comune informa che "il servizio di refezione scolastica per le scuole delle Municipalità 2 e 5 riprenderà regolarmente a partire da domani, 4 febbraio. I controlli si sono conclusi in serata, consentendo così la piena ripresa del servizio nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente".

"La decisione – spiega il Municipio – giunge a seguito del completamento dell’iter di verifiche condotto dai tecnici della ASL nelle giornate del 2 e 3 febbraio. Gli accertamenti, conclusisi con esito favorevole nella serata odierna, hanno confermato la piena conformità delle strutture e delle procedure ai rigorosi standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione esprime soddisfazione per la tempestiva risoluzione dei controlli, che ha permesso di garantire la massima sicurezza agli studenti e al personale scolastico, ripristinando un servizio fondamentale per le famiglie del territorio".

La protesta dei genitori alla II Municipalità: "Servita frutta troppo matura"

In alcuni istituti della Municipalità II Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, i genitori stanno organizzando una protesta: domani ritireranno i bambini alle 12 dalle scuole, per evitare che venga consegnato il pasto e per mandare un chiaro segnale. Alcuni genitori hanno lamentato che oggi sarebbe stata servita della frutta troppo matura.

I pasti serviti oggi nelle scuole del centro e del Vomero

Il consigliere comunale Walter Savarese spiega che "Si è da poco concluso il sopralluogo ispettivo dell’ASL presso il centro di cottura della società incaricata dell’erogazione del servizio. Domani, 4 febbraio, la refezione riprenderà regolarmente nelle scuole comunali e statali delle Municipalità 2 e 5. Il pasto consumato oggi non verrà addebitato alle famiglie. L’ASL non ha ancora fornito riscontro in merito alla segnalazione relativa alla presunta non conformità della purea di patate servita lo scorso venerdì. Comprendo il disagio e la preoccupazione che situazioni come questa possono generare. È spiacevole constatare come, talvolta, informazioni non verificate o parziali possano diffondersi rapidamente, creando inutili allarmismi. Ribadisco quindi l’invito a mantenere la calma e ad affidarsi sempre a fonti ufficiali. L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno costante: il servizio di refezione scolastica è sottoposto a controlli rigorosi e continui, e ogni eventuale criticità viene affrontata con tempestività per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini, nonché la serenità delle famiglie".