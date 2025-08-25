napoli
Disinfestazione straordinaria per zanzare e insetti, il programma del Comune di Napoli

Un programma di disinfestazione per zanzare e insetti a partire dal 25 agosto nelle strade del Comune di Napoli: il programma completo e le precauzioni.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il Comune di Napoli ha organizzato a partire dal 25 agosto un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida su tutto il territorio cittadino, compresi i comuni di Capri ed Anacapri, che fanno parte assieme alla città di Napoli stessa del distretto dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, "con particolare attenzione alle arce verdi incolte, zone umide, e area a rischio di ristagno idrico nonché delle arce esterne delle strutture sanitarie e socio-sanitarie", si legge in una nota dell'Asl Napoli 1 Centro.

"Gli interventi saranno eseguiti", spiega la nota, "utilizzando esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, a basso impatto ambientale e sicuri per la collettività. L'efficacia di tali interventi è strettamente collegata alle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi trattati c si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio urbano del Comune di Napoli nella fascia oraria 23:00 – 03:00 nelle date indicate nel programma stesso".

Tutte le strade, gli orari e lo svolgimento delle operazioni sono disponibili sul sito del Comune di Napoli, a questo indirizzo. A questo proposito, la cittadinanza è stata "invitata all'osservanza delle seguenti precauzioni", conclude la nota:

  • Tenere gli infissi dei balconi e delle finestre chiusi durante l'orario di esecuzione degli interventi in particolare per le abitazioni site ai piani bassi;
  • Rimuovere indumenti c biancheria eventualmente stesa ai balconi durante l'orario di esecuzione degli interventi in particolare per lc abitazioni site ai piani bassi;
  • Rimuovere le derrate alimentari e gli animali domestici dai balconi durante l’orario di esecuzione degli interventi in particolare per lc abitazioni site ai piani bassi.
Attualità
napoli
