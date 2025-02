De Luca: “Voucher della Regione non accettati nell’impianto sportivo di Caivano? Sto verificando”

Video di

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Mi dicono, ma vorrei fare bene la verifica, che nell'impianto di Caivano il voucher della Regione Campania non viene accettato". Con queste parole, durante la consueta diretta social del venerdì, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha raccontato di alcune segnalazioni ricevute in merito ad una non accettazione del voucher per le attività sportive emesso dalla Regione Campania da parte della struttura sportiva di Caivano, inaugurata lo scorso anno dopo una profonda ristrutturazione da parte del Governo centrale.

"Bimbi non possono usare voucher a Caivano? Stiamo verificando"

"Stiamo facendo una verifica a Caivano, sapete che lì c'è quella struttura sportiva recuperata dal governo e gestita, non ho capito bene, dalle forze armate o dalle forze di polizia", ha detto Vincenzo De Luca, "La Regione Campania offre quasi 90mila voucher alle famiglie per far fare attività sportiva dove le famiglie ritengono. Quindi, con il voucher scelgono la palestra, il campetto, la società sportiva.. Mi dicono, ma vorrei fare bene la verifica, che nell'impianto di Caivano il voucher non viene accettato. Oh Gesù. E com'e' questa storia?", ha aggiunto De Luca, "i bambini di Caivano non possono utilizzare il voucher, il contributo della Regione per fare sport nell'impianto di Caivano? Mi hanno dato questa notizia, ma mi pare talmente irritante che merita un ulteriore approfondimento. Vediamo com'e' la situazione", ha concluso De Luca.

"Nuovo palazzo della Regione a Piazza Garibaldi

"Stiamo lavorando per presentare il 21 febbraio, alla stazione Marittima, un grande piano di trasformazione urbana di Napoli, utilizzando il progetto per la nuova sede della Regione Campania", ha poi aggiunto De Luca, spiegando che "presenteremo delle opere che saranno un simbolo per l'Italia nel mondo dell'architettura contemporanea". Il nuovo palazzo della Regione si chiamerà "il Faro" e sorgerà a Piazza Garibaldi. "Faremo anche una riqualificazione di tutta quella parte della città", ha quindi concluso De Luca.