Dà un passaggio a un conoscente, poi lo picchia e lo rapina: fermato 20enne a Gragnano Un 20enne di Gragnano è stato fermato dai carabinieri per rapina: avrebbe dato un passaggio a un conoscente e lo avrebbe aggredito e rapinato di 900 euro.

A cura di Nico Falco

Avrebbe accordato un passaggio ad un conoscente ma, per strada, lo avrebbe picchiato anche col calcio di una pistola e lo avrebbe rapinato, lasciandolo poi a piedi. Con queste accuse è stato fermato un 20enne di Gragnano (Napoli), Tommaso Mascolo, già noto alle forze dell'ordine; il giovane è ora in carcere per rapina, in attesa dell'udienza di convalida. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri 22 dicembre, il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo.

I militari della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia e quelli della stazione di Lettere sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo, dove era appena arrivato un 46enne con una vistosa ferita alla testa che aveva riferito di essere stato aggredito. Il responsabile, aveva raccontato, era un suo conoscente di circa venti anni, che poco prima gli aveva offerto un passaggio. Una volta arrivati in via Regina Margherita, però, il ragazzo lo avrebbe costretto a scendere dall'automobile e lo avrebbe picchiato, per poi infierire con il calcio di una pistola con cui lo avrebbe colpito alla testa; prima di lasciarlo per strada avrebbe frugato nelle sue tasche e gli avrebbe portato via 900 euro.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima i carabinieri hanno. rintracciato il ragazzo a Gragnano, in via Quarantola; nel corso degli accertamenti è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve senza il tappo rosso, presumibilmente quella usata per l'aggressione di poco prima. Per Mascolo si sono aperte le porte del carcere, con l'accusa di rapina.