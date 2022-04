Sedativi a due anziani per rubargli le fedi nuziali: Oss sospeso all’ospedale Pellegrini di Napoli La denuncia arriva dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’Asl Napoli 1 Centro ha sospeso dal servizio e allontanato l’Oss responsabile.

A cura di Valerio Papadia

Ha somministrato sedativi a due anziani ricoverati all'ospedale Pellegrini di Napoli per rubargli le fedi nuziali: per questo un Oss, un Operatore socio sanitario di 39 anni in servizio presso il nosocomio del centro città è stato sospeso dal servizio e allontanato dall'Asl Napoli 1 Centro. La denuncia arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha subito riferito l'accaduto non soltanto alla direzione dell'Azienda sanitaria locale, ma anche alle forze dell'ordine: la Polizia di Stato, che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in ospedale è riuscita in breve tempo ad individuare il responsabile.

"L'Asl conferma che l'autore del furto, un 39enne dipendente di una cooperativa sociale, è stato immediatamente sospeso dal servizio e allontanato dall'ospedale" ha dichiarato il consigliere regionale Borrelli, che è in contatto con i vertici dell'Asl Napoli 1 Centro, nelle cui competenze rientra l'ospedale Pellegrini.

"Purtroppo – ha aggiunto ancora Borrelli – non è la prima volta che ascoltiamo storie di questo tipo, proprio noi di Europa Verde avevamo raccolto alcune denunce da parte dei cittadini che avevano subito furti mentre erano ricoverati al Pellegrini e altri ospedali. Le nostre segnalazioni, assieme alle denunce, hanno fatto scattare una commissione interna all'Asl che sta verificando le denunce e segnalazioni per individuare eventuali altri ladruncoli che si aggirano nei nosocomi. È necessario adottare il pugno di ferro contro questi soggetti che si sono resi protagonisti di un furto davvero ignobile, ovvero derubare poveri malati ricoverati nei reparti di un ospedale".