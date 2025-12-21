napoli
Cucine sporche e cibi conservati male, multati 6 ristoranti ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Controlli della polizia ai Quartieri Spagnoli: sanzionati 6 ristoranti con multe per 4.500 euro. Sequestrati 50 chilogrammi di alimenti.
A cura di Pierluigi Frattasi
Cucine sporche, cibi mal conservati o non tracciati e, quindi, potenzialmente pericolosi. Nei guai 6 ristoranti ai Quartieri Spagnoli di Napoli, il famoso rione del centro storico che costeggia via Toledo, dove si trova anche il Murale di Maradona. I controlli sono stati effettuati nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, dagli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Montecalvario, Posillipo, Dante, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’Asl Napoli 1 Centro.

Sequestrati 50 kg di cibo dalla polizia

Nel corso dell'ispezione, 6 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienica sanitaria. Le forze dell'ordine hanno elevato sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.500 euro. Infine, sono stati sequestrati anche circa 50 chilogrammi di alimenti, perché il sistema di conservazione è stato ritenuto dagli ispettori non conforme e per la mancata tracciabilità.

Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno identificato 38 persone, controllato 10 veicoli e contestate 10 violazioni del Codice della Strada.
Durante l’attività sono state controllate 15 attività commerciali ed è stata accertata la presenza di 2 lavoratori non in regola. Ad alcuni titolari di locali, infine, sono state contestate diverse non conformità significative. I controlli nelle zone della movida proseguiranno nel corso dei prossimi giorni delle festività natalizie. Il Comune e la Prefettura di Napoli, infatti, hanno potenziato la presenza di forze dell'ordine in città, durante il periodo della Natività e di Capodanno, durante il quale è previsto l'arrivo in città di oltre un milione e mezzo di turisti.

