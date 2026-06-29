Contatori dell’acqua rubati per l’ottone nel Napoletano, i condomini li chiudono in gabbia per proteggerli

Raid di ladri nei parchi condominiali nel Napoletano. A Portici rubati per due volte consecutivi i contatori dell’acqua. Installate delle gabbie per proteggerli.

Una delle cassette protettive installate per i contatori / Fanpage.it

Contatori dell'acqua rubati per l'ottone e i metalli. Il fenomeno dilaga nella provincia di Napoli. Addirittura in un parco condominiale a Portici, nella zona del vesuviano, a quanto si apprende, sarebbero stati rubati per due volte consecutive, tanto che i condomini hanno dovuto installare delle gabbie per proteggere i contatori dai furti, con tanto di mini-saracinesca e lucchetto. Raid ripetuti sui quali indagano le forze dell'ordine, dopo varie denunce arrivate da parte dei cittadini. A segnalare l'accaduto è Assoutenti Campania, con il presidente Roberto Capasso: "Purtroppo, si stanno moltiplicando le segnalazioni di furti di contatori dell'acqua nei condomini della provincia di Napoli. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni. Invitiamo tutti i cittadini alla massima accortezza. Spesso si tratta di contatori condominiali che sono collegati alle utenze comuni e quindi di facile accesso anche da chi si trova in strada, a differenza di quelli che si trovano all'interno delle abitazioni. Alcuni parchi condominiali hanno iniziato ad installare dei lucchetti per proteggerli. Chiediamo alle forze dell'ordine di intervenire per prevenire e contrastare questo triste fenomeno".

A Napoli Abc vende i vecchi contatori: sostituiti con i digitali

A Napoli città questo fenomeno è meno diffuso. Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune, infatti, da tempo ha avviato la sostituzione programmata dei vecchi contatori di ottone, sostituiti con quelli nuovi digitali, in plastica. Le squadre di Abc periodicamente si recano nei condomini per ritirare i vecchi dispositivi ed installare quelli nuovi, molto meno appetibili per i ladri, sebbene più precisi. Abc poi provvede a vendere i vecchi contatori, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, come ottone da recupero. La procedura per rimuovere i vecchi contatori in ottone, peraltro, richiede anche competenza e maestria per evitare allagamenti. È necessario, infatti, per rimuovere i vecchi, la chiusura della montante dell’acqua prima di smontarli, altrimenti si corre il rischio di allagare tutto. In alternativa, bisognerebbe essere molto rapidi e precisi nella sostituzione e nella chiusura del tubo.