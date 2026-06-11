Cani chiusi in gabbia tra gli escrementi, allevamento abusivo di chihuahua chiuso nel Napoletano: salvati 8 cuccioli

La scoperta è stata eseguita dai carabinieri a Scisciano; i militari dell’Arma hanno denunciato un uomo del posto per maltrattamenti di animali.

L’allevamento abusivo sequestrato dai carabinieri a Scisciano

A Scisciano, cittadina del Nolano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e chiuso un allevamento abusivo di cani, denunciandone il proprietario. In particolare, i carabinieri della stazione di San Vitaliano, accompagnati dai veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud, sono intervenuti in via Molino, dove erano stati segnalati maltrattamenti ai danni di animali. Giunti sul posto, i militari dell'Arma ci hanno messo poco a riscontrare la veridicità delle segnalazioni: in un terreno recintato, i carabinieri si sono trovati di fronte a 7 cuccioli di chihuahua e un meticcio, rinchiusi in piccole gabbie, tra deiezioni e, in generale, in pessimo stato igienico-sanitario; in particolare, il meticcio era legato con una catena al collo.

Il proprietario dell'allevamento è stato denunciato

I carabinieri hanno subito provveduto a mettere sotto sequestro l'allevamento abusivo, mentre il proprietario – un uomo di 80 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine – è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per maltrattamenti di animali. Gli otto cani, infine, sono stati tratti in salvo e affidati a una clinica veterinaria convenzionata per ricevere le cure del caso.