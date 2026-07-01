Carlos Alcaraz, visita a sorpresa a Procida: cena sull’isola e foto con i fan per il campione di tennis

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP, attualmente lontano dai campi perché infortunato, si è concesso un giro sull’isola di Procida.

Carlos Alcaraz sull’isola di Procida

Un incontro inatteso con una delle star del tennis mondiale. Nella serata di ieri, martedì 30 giugno, tra le luci del porticciolo della Corricella, sull'isola di Procida è sbarcato, Carlos Alcaraz, campione di tennis, numero 2 del ranking ATP, in compagnia di alcuni amici. Il tennista spagnolo sta trascorrendo qualche giorno di pausa. Alcaraz, ricordiamo, non è impegnato in nessun torneo: dopo l’infortunio al polso dei mesi scorsi ha ricominciato ad allenarsi, ma con carichi ancora controllati, in attesa di tornare pienamente competitivo.

Carlos Alcaraz con alcuni fan a Procida

Arrivato sull’isola in barca, il campione di tennis si è fermato a cena al ristorante Il Pescatore, un rinomato locale della Corricella. La sua presenza non è rimasta a lungo “segreta”: una volta riconosciuto, ha scambiato volentieri qualche battuta e selfie con chi lo ha avvicinato