napoli
video suggerito
video suggerito

Rifiuti in fiamme presso il campo rom di Giugliano, arrivano pompieri e carabinieri

Le fiamme sono state domate, si cerca di risalire all’origine delle fiamme e al tipo di rifiuti andati in fumo quest’oggi su via Carrafiello a Giugliano.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
A cura di Giuseppe Cozzolino
I rifiuti in fiamme
I rifiuti in fiamme

Rifiuti in fiamme a Giugliano in Campania, nei pressi del campo rom di via Carrafiello: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco assieme a personale dell'esercito ed ai carabinieri. Le fiamme, dopo alcune ore, sono state domate: la colonna di fumo nera si era innalzata velocemente risultando ben visibile anche a distanza. Non è chiaro che tipi di rifiuti siano andati in fiamme: si attendo i rilievi delle forze dell'ordine e le analisi di ciò che è rimasto, anche per valutare l'impatto ambientale.

Ad andare in fumo sono stati rifiuti abbandonati di vario tipo: già nei giorni scorsi si erano registrati roghi, sempre nella zona di Giugliano. In quel caso, ad andare in fumo erano state sterpaglie. Questa mattina invece, intorno alle 9, i residenti hanno subito notato la colonna di fumo che si innalzava rapidamente da via Carrafiello: non è chiaro se l'incendio sia di origine dolosa o accidentale. Probabilmente maggiore chiarezza si avrà una volta che sarà chiaro anche che tipo di materiale fosse stato abbandonato sul posto. La zona è tristemente nota per questo tipo di incendi, trovandosi anche all'interno della cosiddetta "Terra dei Fuochi". Per ora le forze dell'ordine seguono comunque tutte le piste: e non è escluso che nelle prossime ore possa esserci già qualche sviluppo su dinamica e responsabilità dell'incendio che, fortunatamente, è stato circoscritto e domato in poche ore dai vigili del fuoco con l'ausilio di carabinieri ed esercito italiano, prontamente accorsi sul posto.

I rifiuti in fiamme nei pressi del campo rom di Giugliano in Campania
I rifiuti in fiamme nei pressi del campo rom di Giugliano in Campania
Immagine
I dipendenti del Castello La Sonrisa protestano: "Ci togliete sorriso, lavoro e futuro"
Castello delle Cerimonie, il Comune di Sant'Antonio Abate commissiona uno studio sul futuro del ristorante La Sonrisa
La vera storia del Castello delle Cerimonie e della sua inevitabile chiusura, dall'inizio alla fine
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views