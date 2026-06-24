Rifiuti in fiamme presso il campo rom di Giugliano, arrivano pompieri e carabinieri

Le fiamme sono state domate, si cerca di risalire all’origine delle fiamme e al tipo di rifiuti andati in fumo quest’oggi su via Carrafiello a Giugliano.

I rifiuti in fiamme

Rifiuti in fiamme a Giugliano in Campania, nei pressi del campo rom di via Carrafiello: sul posto sono accorsi i vigili del fuoco assieme a personale dell'esercito ed ai carabinieri. Le fiamme, dopo alcune ore, sono state domate: la colonna di fumo nera si era innalzata velocemente risultando ben visibile anche a distanza. Non è chiaro che tipi di rifiuti siano andati in fiamme: si attendo i rilievi delle forze dell'ordine e le analisi di ciò che è rimasto, anche per valutare l'impatto ambientale.

Ad andare in fumo sono stati rifiuti abbandonati di vario tipo: già nei giorni scorsi si erano registrati roghi, sempre nella zona di Giugliano. In quel caso, ad andare in fumo erano state sterpaglie. Questa mattina invece, intorno alle 9, i residenti hanno subito notato la colonna di fumo che si innalzava rapidamente da via Carrafiello: non è chiaro se l'incendio sia di origine dolosa o accidentale. Probabilmente maggiore chiarezza si avrà una volta che sarà chiaro anche che tipo di materiale fosse stato abbandonato sul posto. La zona è tristemente nota per questo tipo di incendi, trovandosi anche all'interno della cosiddetta "Terra dei Fuochi". Per ora le forze dell'ordine seguono comunque tutte le piste: e non è escluso che nelle prossime ore possa esserci già qualche sviluppo su dinamica e responsabilità dell'incendio che, fortunatamente, è stato circoscritto e domato in poche ore dai vigili del fuoco con l'ausilio di carabinieri ed esercito italiano, prontamente accorsi sul posto.