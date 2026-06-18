Albero pericolante al Vomero, arrivano i pompieri per la messa in sicurezza
Vigili del fuoco al lavoro questo pomeriggio in via Vincenzo Gemito al Vomero, nel quartiere collinare di Napoli, per un albero a rischio crollo: chiamati da Francesco Flores, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, gli agenti si sono messi subito al lavoro, mettendo in sicurezza l'arbusto che rischiava di cadere in strada, con tutti i pericoli annessi per i passanti.
Non ci sono state ripercussioni per il traffico cittadino: non è stato necessario, infatti, chiudere le strade per mettere in sicurezza l'albero. I vigili del fuoco, una volta terminate le operazioni, hanno portato via il tutto in maniera autonoma. La zona infatti è particolarmente trafficata: via Gemito si trova poco distante dal Teatro Diana, ma anche da diversi locali particolarmente frequentati al Vomero, oltre a trovarsi a due passi da piazza delle Quattro Giornate di Napoli, dove si trova anche la fermata della Linea 1 della metropolitana che collega il centro storico al quartiere collinare.
La sicurezza del verde pubblico è da sempre fondamentale: soprattutto per quanto riguarda gli alberi, che sono i più a rischio soprattutto in caso di allerta meteo, quando il vento forte rischia di causare danni a loro e agli ignari passanti. Dalla segnalazione del consigliere Flores, i vigili del fuoco sono in questo caso accorsi immediatamente, mettendo in sicurezza l'arbusto. Nessun danno a cose o persone, ma semplice intervento "preventivo". In tanti si sono fermati ad osservare le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco vomeresi, che in poco tempo hanno concluso l'intervento e sono rientrati in caserma.