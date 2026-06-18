Albero pericolante al Vomero, arrivano i pompieri per la messa in sicurezza

L’intervento dei pompieri in via Gemito al Vomero, dopo la chiamata del consigliere municipale Francesco Flores, per la messa in sicurezza dell’albero.

L’albero pericolante al Vomero messo in sicurezza dai pompieri

Vigili del fuoco al lavoro questo pomeriggio in via Vincenzo Gemito al Vomero, nel quartiere collinare di Napoli, per un albero a rischio crollo: chiamati da Francesco Flores, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, gli agenti si sono messi subito al lavoro, mettendo in sicurezza l'arbusto che rischiava di cadere in strada, con tutti i pericoli annessi per i passanti.

Non ci sono state ripercussioni per il traffico cittadino: non è stato necessario, infatti, chiudere le strade per mettere in sicurezza l'albero. I vigili del fuoco, una volta terminate le operazioni, hanno portato via il tutto in maniera autonoma. La zona infatti è particolarmente trafficata: via Gemito si trova poco distante dal Teatro Diana, ma anche da diversi locali particolarmente frequentati al Vomero, oltre a trovarsi a due passi da piazza delle Quattro Giornate di Napoli, dove si trova anche la fermata della Linea 1 della metropolitana che collega il centro storico al quartiere collinare.

La sicurezza del verde pubblico è da sempre fondamentale: soprattutto per quanto riguarda gli alberi, che sono i più a rischio soprattutto in caso di allerta meteo, quando il vento forte rischia di causare danni a loro e agli ignari passanti. Dalla segnalazione del consigliere Flores, i vigili del fuoco sono in questo caso accorsi immediatamente, mettendo in sicurezza l'arbusto. Nessun danno a cose o persone, ma semplice intervento "preventivo". In tanti si sono fermati ad osservare le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco vomeresi, che in poco tempo hanno concluso l'intervento e sono rientrati in caserma.