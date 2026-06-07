Dimesso il turista ferito dalle eliche della barca ad Amalfi: 15 giorni di prognosi

Ha lasciato l’ospedale il 27enne britannico che, venerdì pomeriggio, si è ferito con le eliche del motore di una imbarcazione; le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si pensava.

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Ha lasciato l'ospedale il turista 27enne britannico che, nei giorni scorsi, si è ferito durante un'escursione in barca in Costiera Amalfitana: le lesioni agli arti inferiori, provocate dall'impatto con le eliche del motore, si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato inizialmente; il giovane è stato dimesso con prognosi di 15 giorni e nelle ore successive al ricovero è potuto tornare a casa.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, 5 giugno. Il 27enne era n vacanza ad Amalfi, stava facendo un giro in barca insieme alla fidanzata e a un'altra coppia di amici. Secondo le ricostruzioni, le ferite sarebbero stata la conseguenza di un tuffo maldestro: il giovane si sarebbe lanciato in mare ma, evidentemente, senza calcolare bene le distanze e, soprattutto, mentre il motore dell'imbarcazione era ancora in funzione; era stato così colpito dalle lame, che avevano provocato ferite agli arti inferiori.

I primi a soccorrerlo erano stati gli amici; trasportato al porto di Amalfi, i sanitari del 118 avevano tamponato l'emorragia e, stabilizzata la situazione con il primo intervento, avevano disposto il trasferimento immediato a Salerno, che è stato effettuato in elicottero vista la gravità della situazione. Sul posto erano intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che avevano avviato gli accertamenti del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Una volta raggiunto il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, i medici hanno appurato che le ferite causate dalle eliche erano meno gravi di quanto si era ipotizzato durante le fasi del primo intervento, disponendo così le dimissioni.