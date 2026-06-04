Porta l’holter in farmacia, la dottoressa scopre un’anomalia: salvato con un intervento lampo a Sant’Antimo

Accade a Sant’Antimo, in provincia di Napoli: l’uomo aveva lasciato l’holter in farmacia, la dottoressa si è accorta di un’anomalia mentre era fuori turno e ha avvisato subito il paziente. Portato in ospedale, è stato sottoposto ad un intervento ed ora sta bene.

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Aveva portato il proprio holter cardiaco in farmacia, per ottenere i risultati. Ma quando la dottoressa se li è trovati davanti, fuori turno di lavoro, ha capito subito cosa stava accadendo, chiamando l'uomo e dicendogli di andare immediatamente al Pronto Soccorso. E così il paziente, sottoposto ad un intervento, ha avuto in salvo la vita. La vicenda è accaduta presso la Farmacia Sant'Antimo dell'omonimo paese dell'hinterland napoletano. Sono stati proprio i medici del pronto soccorso a ringraziare la farmacia, visto che il tempestivo intervento è stato reso possibile proprio grazie a loro.

A raccontare la vicenda è stata la moglie del paziente, che ha spiegato come ieri il marito avesse portato l'holter cardiaco, strumento che viene usato per individuare anomalie cardiache aritmiche o ischemiche, ma soprattutto che ha la particolarità di essere "attaccato" al paziente, che poi una volta tolto dopo un periodo di tempo stabilito dal cardiologo, lo riporta per la lettura dei risultati. E così è stato anche per lui: quando la dottoressa della farmacia, nonostante non fosse in servizio, ha letto i risultati e non ha avuto dubbi chiamando subito la coppia e spiegando loro di correre in pronto soccorso. Erano le 21 di ieri, mercoledì 3 giugno.

La corsa al pronto soccorso è stata provvidenziale: l'uomo è stato subito sottoposto ad un intervento salvavita ed ora sta bene. I medici del pronto soccorso si sono congratulati con la farmacia per la tempestività con cui hanno contattato l'uomo, accorgendosi della situazione in tempo per poterlo salvare. E la moglie ha voluto ringraziare a sua volta la Farmacia Sant'Antimo "per aver salvato la vita a mio marito. Tendiamo sempre a parlare di cose negative, questa volta invece le cose sono andate a buon fine. Grazie infinite".