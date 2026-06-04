napoli
video suggerito
video suggerito

Porta l’holter in farmacia, la dottoressa scopre un’anomalia: salvato con un intervento lampo a Sant’Antimo

Accade a Sant’Antimo, in provincia di Napoli: l’uomo aveva lasciato l’holter in farmacia, la dottoressa si è accorta di un’anomalia mentre era fuori turno e ha avvisato subito il paziente. Portato in ospedale, è stato sottoposto ad un intervento ed ora sta bene.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Aveva portato il proprio holter cardiaco in farmacia, per ottenere i risultati. Ma quando la dottoressa se li è trovati davanti, fuori turno di lavoro, ha capito subito cosa stava accadendo, chiamando l'uomo e dicendogli di andare immediatamente al Pronto Soccorso. E così il paziente, sottoposto ad un intervento, ha avuto in salvo la vita. La vicenda è accaduta presso la Farmacia Sant'Antimo dell'omonimo paese dell'hinterland napoletano. Sono stati proprio i medici del pronto soccorso a ringraziare la farmacia, visto che il tempestivo intervento è stato reso possibile proprio grazie a loro.

A raccontare la vicenda è stata la moglie del paziente, che ha spiegato come ieri il marito avesse portato l'holter cardiaco, strumento che viene usato per individuare anomalie cardiache aritmiche o ischemiche, ma soprattutto che ha la particolarità di essere "attaccato" al paziente, che poi una volta tolto dopo un periodo di tempo stabilito dal cardiologo, lo riporta per la lettura dei risultati. E così è stato anche per lui: quando la dottoressa della farmacia, nonostante non fosse in servizio, ha letto i risultati e non ha avuto dubbi chiamando subito la coppia e spiegando loro di correre in pronto soccorso. Erano le 21 di ieri, mercoledì 3 giugno.

La corsa al pronto soccorso è stata provvidenziale: l'uomo è stato subito sottoposto ad un intervento salvavita ed ora sta bene. I medici del pronto soccorso si sono congratulati con la farmacia per la tempestività con cui hanno contattato l'uomo, accorgendosi della situazione in tempo per poterlo salvare. E la moglie ha voluto ringraziare a sua volta la Farmacia Sant'Antimo "per aver salvato la vita a mio marito. Tendiamo sempre a parlare di cose negative, questa volta invece le cose sono andate a buon fine. Grazie infinite".

Immagine
Napoli, migliaia di basoli vesuviani nei depositi, ma per rifare le strade si usa la pietra dell'Etna
Napoli, il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con mattonelle diverse: ora è di due colori
"La Soprintendenza fermi i lavori": protesta dei residenti del centro di Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views