Consiglio comunale alla Vigilia di Natale, polemiche nel Napoletano. Le reazioni: “Verrò in pigiama” Fa discutere ad Afragola, nella provincia di Napoli, la decisione del presidente di convocare il Consiglio comunale alla mezzanotte tra il 23 e il 24 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Una seduta del Consiglio comunale alle prime ore della Vigilia di Natale, vale a dire alla mezzanotte tra il 23 e il 24 dicembre. È polemica ad Afragola, nella provincia di Napoli, per la decisione del presidente del Consiglio comunale Biagio Castaldo, che ha deciso di convocare la seduta per discutere – come si legge in una nota diffusa nelle scorse ore – il "Documento unico di programmazione 2022-2024", nella fattispecie la "Proposta al consiglio. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi finanziari 2022-2024".

Il bilancio va approvato entro il 24 dicembre

La convocazione della seduta del Consiglio comunale nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, ha scatenato molte polemiche tra i consiglieri comunali di Afragola. Il consigliere Antonio Iazzetta, ad esempio, crede che la decisione sia stata dettata dalla "paura di vedere la fine anticipata dell'Amministrazione comunale per intervento del prefetto". "Una convocazione del genere – ha detto ancora Iazzetta – offende quelle Istituzioni che vanno invece rispettate altrimenti, sarebbe il caso di presentarsi in aula consiliare in pigiama e con i cuscini per denunciare l'assurdità della convocazione a mezzanotte".

Il sindaco di Afragola Antonio Pannone ha però ricordato che il bilancio va approvato entro il termine del 24 dicembre. "Va anche dato ampio spazio al dibattito per un tema così importante e di grande impatto – ha detto ancora il primo cittadino – ovviamente cercando di preservare la legittima aspettativa di tutti di dedicarsi agli affetti familiari in occasione del Natale".