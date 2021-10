Trasporto pubblico a Napoli

Circumvesuviana senza regole, blocca i tornelli con un trucco e fa passare tutti senza biglietto Circumvesuviana senza regole alla Stazione di Marigliano: bloccano il tornello con un escamotage ed entrano tutti senza biglietto. Le immagini riprese in un video. Poi uno dei ragazzi ferma le scale mobili e rompe a calci un ascensore. L’Eav: “Non possiamo controllare 150 stazioni. Il video inviato alle forze dell’ordine”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il ragazzo scavalca il tornello della Circumvesuviana, poi, con un trucco, copre il sensore del passaggio a fianco, bloccando il tornello e facendo passare tutti gli amici senza biglietto. Circa una decina, entrano nella stazione, uno ad uno, saltando i controlli. Il tutto viene ripreso da un altro utente con il cellulare. Poi lo stesso giovane ferma le scale mobili e rompe a calci l'ascensore che va fuori servizio. È accaduto ieri pomeriggio, attorno alle ore 13, alla Stazione della Circumvesuviana di Marigliano, sulla Linea Napoli-Baiano. A denunciare l'accaduto il presidente dell'Eav, la società partecipata dei trasporti, Umberto De Gregorio: “Ho dato mandato alla security di inviare queste immagini alle forze dell’ordine. Mi piacerebbe che questo ragazzo fosse individuato. Non andrà in galera, certamente, ma vorrei guardarlo negli occhi”.

De Gregorio: “Impossibile controllare 150 stazioni”

A raccontare l'episodio è lo stesso presidente dell'Eav sulla sua pagina social. “Un gruppo di studenti – dice – che potrebbe avere – o magari ha – l’abbonamento gratuito grazie alla Regione Campania, si diverte a dribblare il tornello, non pagando o esibendo il biglietto o abbonamento. Un attimo dopo, non ripreso dal video, lo stesso ragazzo spavaldo che ha bloccato il tornello, ferma le scale mobili e da calci all’ascensore che va fuori servizio. Mi direte: occorrono i controlli. Li stiamo facendo, è ripartita la controlleria. Ma pensate davvero che possiamo permetterci di avere squadre di controlleria su tre turni in 150 stazioni tutti i giorni? Amici miei, il controllo vero dev’essere circolare, reciproco, e soprattutto educazione e civiltà”.