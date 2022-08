“Cià Cirù”: a Fuorigrotta l’omaggio dei tifosi a Dries Mertens Un cartello con la scritta “Cià Cirù, Napoli ti ama” è apparso questa mattina a Fuorigrotta, nei pressi dello stadio. L’omaggio dei tifosi al calciatore belga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cartellone apparso a Fuorigrotta questa mattina. Foto / Fanpage.it

A Fuorigrotta è apparso questa mattina un cartellone dedicato a Dries Mertens: "Cià Cirù, Napoli ti Ama". Poche parole di affetto da parte di alcuni tifosi del Napoli che hanno ben pensato di comprare uno spazio su un cartellone pubblicitario che si trova a poche centinaia di metri dallo Stadio Diego Armando Maradona – San Paolo. E molti si sono fermati a guardarlo, questa mattina, forse un po' sorpresi dall'inatteso omaggio al campione belga, che con il Napoli ha scritto le più belle pagine della sua carriera (397 partite e 148 gol in maglia azzurra, con due coppe Italia vinte, una supercoppa Italiana ed un titolo di capocannoniere solo sfiorato nel 2017, quando siglò 28 reti arrivando appena un gol dietro il vincitore Dzeko).

Il suo addio ha suscitato parecchio malumore tra i tifosi, soprattutto nei confronti della società "rea" di averlo lasciato libero a parametro zero, quando molti speravano in un rinnovo last minute. Già nei giorni scorsi, il sindaco Gaetano Manfredi annunciò l'imminente concessione della cittadinanza onoraria per il calciatore belga, spiegando che si trattava di una "Decisione giusta per tutto quello che rappresenta per Napoli e i napoletani". Mertens, che nel frattempo ha firmato con la squadra turca del Galatasaray di Istanbul (e a molti non è sfuggito che durante la presentazione in maglia giallorossa avesse in braccio il figlio Ciro Romeo che indossava la maglietta Naples), aveva lasciato Napoli pubblicando un video che aveva fatto il giro del mondo e commentando: "Non è finita come volevo, ma questo non è un addio, è un arrivederci".