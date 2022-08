Dries Mertens cittadino onorario di Napoli Dries Mertens cittadino onorario di Napoli: l’annuncio del sindaco Manfredi: “Decisione giusta per tutto quello che rappresenta per Napoli e i napoletani”.

Dries Mertens cittadino onorario di Napoli: da Palazzo San Giacomo arriva il via libera alla decisione che verrà formalizzata nei prossimi giorni. Lo stesso sindaco Gaetano Manfredi ha voluto sottolinearlo, dopo che diverse voci parlavano di un imminente annuncio in questa direzione. "Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città", spiega il primo cittadino partenopeo, "concederemo la cittadinanza onoraria a Dries Mertens". Nelle scorse ore, il calciatore belga aveva diffuso un video spettacolare per dare l'addio calcistico alla città partenopea, raccogliendo consensi unanimi anche tra i non tifosi azzurri.

"Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volonta' di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo", ha aggiunto ancora Gaetano Manfredi. In tanti, in queste ore, stanno però puntando il dito contro una decisione presa solo all'indomani dell'addio del belga al Calcio Napoli. Polemiche che poi si sono riversate anche contro la stessa società Calcio Napoli, invitata a "ripensarci" ancora e riportare il calciatore in maglia azzurra anche per la prossima stazione.