Incendio in casa a Fuorigrotta, donna allettata intossicata: salvata dalla scorta del deputato Borrelli e dai pompieri

Incendio in casa a Fuorigrotta nel primo pomeriggio di oggi. A fuoco un appartamento di via Murolo, una traversa di via Consalvo. Il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato in una abitazione dove viveva una donna allettata, assieme a due cani. La donna è stata messa in salvo grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e della polizia municipale. In particolare, sul posto si è registrato l'intervento del personale di scorta del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che si trovava in zona, in maniera fortuita, quando è scoppiato l'incendio.

Donna allettata salvata da un incendio a Fuorigrotta

Il rogo avrebbe coinvolto un appartamento al secondo piano nei pressi del bar Nelson. Dopo la proprietaria, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare anche due cani che vivevano nell'appartamento. "Tutti salvi i cittadini del palazzo dove un appartamento è andato a fuoco – scrive Borrelli, al termine dell'intervento di soccorso – Per un caso la scorta del deputato Borrelli passava in zona quando ha visto le fiamme. Uno degli agenti Vito Grazioso è salito a salvare una signora allettata mentre il caposcorta Mauro Calitri chiamava polizia, vigili del fuoco e 118 che sono rapidamente arrivati. Si aspetta solo che vengano tratti in salvo gli ultimi animali presenti negli appartamenti".

L'incendio, secondo le prime informazioni, si è sviluppato all'interno di un appartamento in uno stabile nei pressi di via Consalvo, nel quartiere dell'area occidentale di Napoli. Dalle fiamme si è levata una grossa colonna di fumo nero, che si è riversata anche in strada. Molte persone sono fuggite dalle proprie abitazioni spaventate. Nell'appartamento a fuoco c'erano una figlia e l'anziana madre allettata, che è stata subito messa in salvo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, tuttavia il rogo è stato in larga parte circoscritto.