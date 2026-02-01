Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli per sovraffollamento: blitz dopo Crans Montana

Chiuso il Club 21 sul Lungomare di Napoli. Il famoso locale notturno di via Nazario Sauro è stato sottoposto a sequestro, a seguito di controlli della Polizia Locale, condotti dall'Unità Operativa Chiaia, e dei carabinieri del Comando di Napoli, per sovraffollamento. Secondo le prime informazioni, i clienti all'interno sarebbero stati più del doppio della capacità consentita. I titolari saranno deferiti all'autorità giudiziaria. Al momento non si conoscono ancora i giorni di chiusura e i tempi di riapertura. I controlli sono arrivati a seguito delle verifiche che le forze dell'ordine, in collaborazione con la Polizia locale e i vigili del fuoco, stanno conducendo in tutti i locali notturni e nelle discoteche della provincia di Napoli, a seguito dell'incendio del locale "La Constellation" di Crans Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, nel quale sono morte 41 persone. Tra questi anche sei giovanissimi italiani.

Controlli su locali e discoteche a Napoli dopo il Crans Montana

Controlli a tappeto che si stanno svolgendo in tutt'Italia, su disposizione del Ministero dell'Interno. Nella provincia di Napoli, le verifiche sono iniziate due settimane fa. Ma già in precedenza venivano eseguiti controlli periodici sulla sicurezza dei locali, sui dispositivi anti-incendio e sulle uscite di emergenza. Sono diversi i locali sanzionati, finora in tutt'Italia. Tra questi anche alcuni a Napoli. Il Club 21 è uno dei night club più noti della città. Dopo la chiusura, il locale di via Nazario Sauro ha riaperto sotto una nuova gestione nel 2019, conservando lo stile che l'aveva contraddistinto e ne aveva fatto nel corso dei decenni un punto di riferimento del by night partenopeo. Il locale offre musica dal vivo, spettacoli e drink.