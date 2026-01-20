A Napoli multe e prescrizioni alle discoteche dopo la strage del Crans-Montana

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Strage di Crans-Montana in Svizzera ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Blitz di vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e forze dell'ordine nelle discoteche di Napoli e provincia, dopo la strage del Crans-Montana. Verificato il rispetto delle uscite di sicurezza e delle normative anti-incendio. Sono diversi i locali che hanno ricevuto sanzioni per varie irregolarità, in merito alla presenza e al funzionamento di estintori e altre violazioni. I controlli si sono svolti negli scorsi giorni e proseguiranno nelle prossime ore. Sarebbero almeno 5, a quanto apprende Fanpage.it, i locali sanzionati che hanno ricevuto delle prescrizioni dai vigili del fuoco e dai tecnici. Le verifiche sono state avviate su disposizione della Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari.

Vertice in Prefettura sui controlli alle discoteche

Ad ogni modo, dai primi controlli, non sarebbero emerse gravi irregolarità e non ci sarebbero stati locali chiusi. Ma le verifiche stanno ancora proseguendo. Il motivo è che i locali di Napoli e provincia, compresi anche i centri commerciali, erano già sottoposti ad un rigoroso monitoraggio da parte degli enti preposti, in particolare sulle normative anti-incendio. Domani, mercoledì 21 gennaio, il Prefetto farà il punto della situazione in una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà al Palazzo di Governo alle ore 16. Nel corso dell’incontro sarà affrontata la tematica dei controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Il rafforzamento dei controlli arriva su indicazione del ministero dell'Interno che nelle scorse ore ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per aumentare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme antincendio. "La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo – viene spiegato – Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all'estero. Tuttavia, quanto verificatosi nel piccolo centro montano in Svizzera, impone a tutte le componenti del nostro sistema di sicurezza, in via precauzionale, di intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l'attività di controllo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori".