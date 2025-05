video suggerito

Chiusa la Funicolare Centrale di Napoli: “Problema tecnico, scusate il disagio” Si ferma la Funicolare Centrale di Napoli: chiusa per un problema tecnico. Centinaia i pendolari infuriati e bloccati tra Vomero e Centro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Fanpage.it

Un "problema tecnico" ha portato alla chiusura della Funicolare Centrale di Napoli questa mattina: centinaia di persone, inferocite, sono rimaste bloccate al Vomero mentre cercavano di scendere al centro storico per raggiungere le proprie sedi di lavoro e scolastiche. Non è chiaro quando il servizio tornerà disponibile: al momento, le stazioni sono chiuse.

In molti ora temono un guasto lungo: nel pomeriggio scatteranno le varie ordinanze traffico del Comune di Napoli in vista della partita Napoli-Cagliari che deciderà le sorti dello Scudetto. E dunque, attenzione massima sui mezzi di trasporto dei quali si serviranno quasi tutti per raggiungere non solo lo stadio Maradona a Fuorigrotta, ma anche la propria abitazione o locali pubblici. Senza contare il caos di chi questa mattina è rimasto bloccato a Piazza Fuga al Vomero oppure viceversa da piazzetta Augusteo al centro storico, senza poter raggiungere la propria sede di lavoro o di studi.

L'avviso pubblicato da Anm nella stazione capolinea del Vomero, in piazza Fuga, della Funicolare Centrale / Foto Fanpage.it