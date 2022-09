Champions, Di Maio scrive a Ryanair e Easy Jet: “Rimborsate il volo in Scozia ai tifosi del Napoli” La partita con i Glasgow Rangers si è giocata a porte chiuse. Il ministro degli Esteri: “Non condivido modalità e tempistiche della decisione Uefa”

A cura di Pierluigi Frattasi

Luigi Di Maio in una delle sue visite a Napoli

"Rimborsate i biglietti dei voli in Scozia ai tifosi napoletani che non hanno potuto vedere la partita allo stadio con i Glasgow Rangers". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive a Ryanair e Easy Jet a difesa dei tifosi azzurri che non hanno potuto assistere all'evento dal vivo. In tanti, spiega nella missiva il leader di Impegno Civico, candidato a Napoli alle prossime elezioni politiche del 25 settembre con il centrosinistra, avevano già acquistato i ticket di volo o erano già arrivati in Scozia per assistere alla partita, hanno sostenuto le spese di vitto e alloggio, ma poi hanno trovato le porte dell'impianto sportivo chiuse per la decisione Uefa, che ha anche rinviato la partita di un giorno.

La lettera di Di Maio a Easy Jet e Ryan Air

Una scelta solo in parte compensata poi dalla gioia per la grande prestazione del Napoli che ha battuto il club scozzese per 0-3 all'Ibrox Stadium nel match valido per la Champions League, che si è disputato ieri sera. Di Maio in questi giorni è a Napoli per la campagna elettorale e sta incontrando tante persone per strada, dai cittadini ai commercianti, che gli stanno segnalando le difficoltà legate alla crisi e altre problematiche. Ieri è stato accolto dal personale della trattoria Nennella e le immagini dei camerieri che lo alzano in volo sulle note di Dirty Dancing hanno fatto il giro d'Italia.

Il ministro degli Esteri ha preso a cuore anche la vicenda dei tantissimi tifosi del Napoli che avevano comprato i biglietti per la partita con i Rangers di Glasgow, ma hanno perso i soldi, dopo la decisione della Uefa. Oggi ha scritto una lettera ai Country manager per l’Italia di Ryan Air e Easy Jet, rispettivamente Mauro Bolla e Lorenzo Lagorio.

Ecco cosa scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle due compagnie aeree:

Lo scorso 11 settembre i tifosi del Napoli apprendevano con sconcerto la decisione di posticipare lo svolgimento della partita di Champions League Glasgow Rangers-Napoli (inizialmente prevista alle ore 21 di martedì 13 settembre) al giorno successivo, mercoledì 14 settembre, sempre alle ore 21. Come se non bastasse, lo stesso giorno veniva comunicato anche il divieto per i tifosi napoletani di partecipare alla trasferta.

"Modalità e tempistiche sbagliate, i tifosi vanno rimborsati"

Il leader di Impegno Civico punta poi il dito sulle modalità della comunicazione delle decisione Uefa:

Sono ben consapevole del dolore del popolo del Regno Unito per il grave lutto patito per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, dolore al quale mi unisco profondamente. Comprendo anche le ragioni di ordine pubblico che hanno portato al posticipo. Preso atto di queste motivazioni, non è però possibile condividere la modalità e le tempistiche della decisione assunta, tant’è che molti sostenitori partenopei erano già arrivati in Scozia nel momento in cui è stato diramato il comunicato.

E prosegue:

I tifosi hanno quindi patito un importante danno soprattutto per i biglietti di ingresso alla gara, ma anche e principalmente per voli e hotel già pagati, bloccati o prenotati. Con la presente sono quindi a chiedere che ai tifosi della SSC Napoli in possesso dei ticket della partita Glasgow Rangers-Napoli che avevano scelto di raggiungere il Regno Unito con le vostre compagnie e che non hanno potuto utilizzare tali voli sia erogato un buono per poter acquistare nuovi biglietti aerei e poter volare in altre occasioni con voi.

La lettera di Di Maio alla Uefa

Di Maio ha scritto anche al Presidente della Uefa, Aleksander Čeferin:

Ci troviamo in presenza di un grande numero di tifosi che hanno inutilmente corrisposto cifre importanti e che mai potranno assistere all’evento, che è stato spostato in altra data e rispetto al quale è stata vietata loro la partecipazione. Tutti danni causati da una decisione dell’UEFA, nella sua qualità di organizzatore della competizione sportiva.

Poi aggiunge: