Il nuovo ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli, collega Tribunale e Procura: strada chiusa fino a marzo

Partiti i lavori per realizzare il ponte sospeso al Centro Direzionale di Napoli: collegherà il Tribunale con la Procura, sui due lati di via Costantino Grimaldi. La strada, infatti, è stata chiusa alla circolazione veicolare per consentire le operazioni di installazione. Resterà chiusa anche ai pedoni fino al 31 marzo, secondo l'ordinanza di viabilità del Comune. Lo scheletro della struttura in metallo è stato già posizionato stamattina, martedì 3 febbraio, con l'ausilio di una gru. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il cantiere è gestito dall'Agenzia del Demanio e prevede la costruzione del collegamento pedonale sospeso tra i due edifici istituzionali. In particolare, sono coinvolte via Domenico Aulisio, via Costantino Grimaldi e via Taddeo da Sessa.

I lavori sono legati al progetto di riqualificazione delle aree superficiali del Centro Direzionale connessi all'apertura della metropolitana Linea 1. Nella zona, infatti, dopo la stazione Centro Direzionale, è prevista l'apertura entro Pasqua della Stazione Tribunale. Il piano traffico è partito a novembre 2024. Si sarebbe dovuto concludere lo scorso novembre, ma è stato prorogato fino al 31 marzo 2026. La struttura in ferro posizionata oggi sorreggerà il ponte vero e proprio che sarà montato nei prossimi giorni. Il passaggio consentirà ai magistrati e al personale amministrativo di raggiungere rapidamente gli uffici di entrambe le strutture. Il progetto risale al periodo in cui a capo della Procura, oggi guidata da Nicola Gratteri, c'era l'attuale Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo.

Il piano traffico per i lavori al Centro Direzionale

Il piano traffico del Comune è stato prorogato fino al 31 marzo prossimo. Il progetto nasce da un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Agenzia del Demanio il 20 novembre 2020, che riguardava anche il coordinamento dei cantieri relativi ai lavori di sistemazione di superficie e sottoservizi in via Aulisio da parte di Metropolitana di Napoli S.p.A. e i lavori di realizzazione del collegamento pedonale sospeso tra il Palazzo di Giustizia e la Procura della Repubblica in via Grimaldi.

Il piano viabilità prevede:

A) in via C. Grimaldi:

a1) il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la confluenza con via D. Aulisio ed il passo carraio del Palazzo di Giustizia, posto a circa 60 metri da detta confluenza;

a2) il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la confluenza con via S. Biscardi ed il passo carraio posto a circa 60 metri dalla confluenza con via Aulisio di cui al precedente punto a1), eccetto i veicoli di soccorso, di emergenza, delle forze dell'ordine e degli autorizzati diretti ai passi carrai ricadenti nel tratto in questione.

B) in via S. Biscardi,