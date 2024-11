video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Centro Direzionale Napoli, cantieri per un anno per finire la metro: sensi unici e strade vietate Proseguono i lavori della metropolitana Linea 1. Un ponte sospeso collegherà il Tribunale alla Procura. Rifatte le strade. Cantieri fino a novembre 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sprint finale per completare i lavori di superficie delle nuove stazioni della metropolitana Linea 1 Centro Direzionale e Tribunale. L'inaugurazione delle fermate è prevista per dicembre 2024. Ma i cantieri all'esterno proseguiranno per un altro anno, per completare strade, attraversamenti pedonali e sottoservizi. Sarà creato anche un ponte pedonale sospeso tra il Palazzo di Giustizia e la Procura della Repubblica in via Grimaldi.

Due cantieri della Metropolitana e del Demanio

I cantieri sono due: uno gestito da Metropolitana di Napoli che si occupa della realizzazione della stazione Tribunale, l'altro dall'Agenzia del Demanio per la costruzione del collegamento pedonale sospeso tra i due edifici istituzionali. In particolare, saranno coinvolte via Domenico Aulisio, via Costantino Grimaldi e via Taddeo da Sessa. Sono previsti sensi unici e divieti.

Il nuovo piano traffico è partito martedì 5 novembre 2024 e durerà per oltre un anno, fino al 15 novembre 2025. In sintesi, su via Aulisio si andrà ad intervenire sia sulla strada che sui marciapiedi, che saranno rimessi a nuovo e sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra l'incrocio con via Nuova Poggioreale e via Grimaldi, in direzione via Grimaldi. Ci sarà il divieto di transito in via Grimaldi, dalla confluenza con via Aulisio fino al passo carraio del Palazzo di Giustizia posto a circa 60 metri.

Sempre su via Aulisio ci sarà il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra l'incrocio con via Grimaldi all'incrocio con via Taddeo da Sessa, in direzione di quest’ultima via, e, in conseguenza della riapertura al transito veicolare del tratto di via Aulisio che va dalla confluenza con via Nuova Poggioreale alla confluenza con via Grimaldi, l’istituzione del senso unico di circolazione in tale tratto, in direzione di via Grimaldi.

La mappa con il piano traffico al Centro Direzionale di Napoli

L'ordinanza del Comune con il piano di viabilità

Di seguito l'ordinanza del Comune di Napoli con il piano di viabilità che dispone di istituire, dal 5 novembre 2024 al 15 novembre 2025:

A) in via Grimaldi,

1) il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la confluenza con via Aulisio ed il passo carraio del Palazzo di Giustizia, posto a circa 60 metri da detta confluenza.

2) il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la confluenza con via Serafino Biscardi ed il passo carraio posto a circa 60 metri dalla confluenza con via Aulisio di cui al precedente punto 1), eccetto i veicoli di soccorso, di emergenza, delle forze dell'ordine e degli autorizzati diretti ai passi carrai ricadenti nel tratto in questione;

B) in via Serafino Biscardi, direzione obbligatoria diritto all’intersezione con via Grimaldi, per tutti gli altri veicoli non autorizzati a percorrere il tratto stradale di cui al precedente punto 2).

C) In conseguenza della riapertura al traffico veicolare del tratto di via Aulisio compreso tra la confluenza con via Nuova Poggioreale e la confluenza con via Grimaldi:

1) il senso unico di circolazione in via D. Aulisio, nel tratto compreso tra la confluenza con via Nuova Poggioreale e la confluenza con via Grimaldi, in direzione di quest’ultima via;

2) il divieto di fermata su ambo i lati del tratto di cui al precedente punto C1);

3) l’obbligo, per i veicoli provenienti da via Aulisio e diretti a via Grimaldi, di fermarsi e dare la precedenza all’incrocio con quest’ultima via.

D) in via Aulisio, nel tratto compreso tra via Grimaldi e via Taddeo da Sessa:

1) il senso unico di circolazione in via D. Aulisio, nel tratto compreso tra la confluenza con via Grimaldi e la confluenza con via Taddeo da Sessa, in direzione di quest’ultima via.

2) il divieto di fermata su ambo i lati del tratto di cui al precedente punto D1);

3) l’obbligo, per i veicoli provenienti da via Aulisio e diretti a via Taddeo da Sessa, di fermarsi e dare la precedenza all’incrocio con quest’ultima via.