Carne avariata in una macelleria alla Stazione Centrale di Napoli: 25 chili sequestrati e negozio chiuso La scoperta è stata effettuata dai carabinieri del Nas e dal personale Asl durante una serie di controlli operati negli esercizi commerciali che sorgono nell’area della Stazione Centrale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Condizioni igieniche precarie e carne avariata e mal conservata: questa la scoperta dei carabinieri in una macelleria che sorge nella zona della Stazione Centrale di Napoli.

I militari del Nas, quelli della compagnia Stella e il personale dell'Asl Napoli 1 Centro hanno operato una serie di controlli negli esercizi commerciali che sorgono in piazza Garibaldi e nell'area circostante: in una macelleria della zona, come detto, sono stati scoperti 25 chili di carne avariata; polli, tacchini e interiora di animali conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie o addirittura andati a male. Al termine delle operazioni, la macelleria è stata chiusa e il titolare sanzionato con una multa di 2.500 euro.

Tutti i controlli dei carabinieri alla Stazione Centrale di Napoli

Non solo sicurezza alimentare. Durante i controlli, i carabinieri hanno denunciato il proprietario di un negozio di alimentari in corso Novara perché due lavoratori erano in nero: multa da 32mila euro e attività sospesa.

E ancora, un 30enne sottoposto ai domiciliari, durante la perquisizione della sua abitazione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e 4.700 euro in contanti: l'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Infine, per reati inerenti gli stupefacenti, i militari dell'Arma hanno rintracciato Nunzio Esposito, 29enne raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano: deve scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.