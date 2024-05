video suggerito

Campi Flegrei, Gigi D’Alessio: “Ho paura del terremoto a Napoli” Alla conferenza di presentazione del suo nuovo album “Fra”, Gigi D’Alessio ha commentato anche le recenti scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

C'è anche Gigi D'Alessio tra coloro che sono rimasti turbati dalle forti scosse dello scorso 20 maggio nei Campi Flegrei. Il cantautore napoletano, infatti, alla conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album "Fra", ha commentato i recenti eventi sismici nella caldera del supervulcano. A D'Alessio è stato chiesto di cosa abbia paura come uomo: "Il Gigi D'Alessio uomo oggi ha paura del terremoto che c'è a Napoli, perché sono cose che non riusciamo a controllare" ha dichiarato l'artista partenopeo.

D'Alessio ha poi aggiunto: "Ma ho paura anche del futuro dei nostri figli, non sono per niente contento che stanno sui social dalla mattina alla sera. Ormai è diventata una dipendenza, una tendenza che sicuramente non potremo mai fermare".

Al cantautore napoletano è stato poi chiesto anche di cosa abbia paura in quanto artista. Questa la sua risposta: "Artisticamente, invece, la paura oggi è essere frainteso come è successo alla povera Alessandra Amoroso che invece è una ragazza sempre disponibile. Ecco, io ho paura di non essere capito come persona".

Proprio alle prime luci di oggi, venerdì 24 maggio, intorno all'1.46, una nuova scossa di terremoto è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei. L'evento sismico ha avuto una magnitudo di 1.9 della scala Richter ed è stata accompagnata da un boato: la scossa ha avuto come epicentro via Miliscola a Pozzuoli ed è stata distintamente avvertita dagli abitanti della zona flegrea.