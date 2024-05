video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa con boato durante la notte Il terremoto si è verificato all'1.46 di oggi, venerdì 24 maggio, e ha avuto una magnitudo di 1.9 della scala Richter.

A cura di Valerio Papadia

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei, dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio che hanno provocato lo sgombero di decine di famiglie. Questa notte, all'1.46 di oggi, venerdì 24 maggio, una scossa di magnitudo 1.9 della scala Richter si è registrata nell'area di Miliscola, a Pozzuoli, sulla litoranea che conduce a Bacoli, motivo per il quale l'evento sismico è stato avvertito in tutta la zona flegrea; come spesso accade nell'area della caldera dei Campi Flegrei, la scossa di terremoto è stata accompagnata

Il Comune di Pozzuoli, sui social, ha comunicato alla cittadinanza il verificarsi dell'evento sismico: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 ± 0,3 localizzato in zona Via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle 01:44, ora locale, (23:44 UTC) alla profondità di 2,57 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro" ha scritto l'amministrazione comunale su Facebook.