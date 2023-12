Camion si ribalta sull’Asse Mediano di Napoli, code per chilometri: il traffico impazzisce L’incidente stradale all’uscita di Giugliano-Parete, al chilometro 11+600, direzione Lago Patria. Il carico del tir si è rovesciato in strada. Circolazione bloccata. Sul posto la Polizia Stradale.

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente sull'Asse Mediano di Napoli

Un camion si è ribaltato sull'Asse Mediano di Napoli questa mattina, martedì 12 dicembre 2023. Il grosso tir che trasportata delle derrate alimentari, per motivi ancora da chiarire, si è rovesciato su un fianco. Il carico che trasportava è caduto sulla carreggiata, occupandola interamente. Non ci sono feriti. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'uscita di Giugliano in Campania-Parete, in direzione Lago Patria, frazione di Giugliano. A causa del sinistro, la circolazione veicolare è andata in tilt, con code chilometriche di auto. A peggiorare la situazione del traffico, anche la coincidenza che l'incidente è avvenuto nell'orario di punta, quando decine di migliaia di pendolari, lavoratori e studenti sono in strada per raggiungere rispettivamente i luoghi di lavoro e le scuole.

Incidente stradale sull'Asse Mediano, tir di cibo si ribalta

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area e regolato la circolazione veicolare. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si sarebbe trattato di un incidente stradale autonomo. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora da chiarire. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del chilometro 11+600, direzione Lago Patria.

Adesso, bisognerà attendere la rimozione del camion e di tutte le derrate alimentari che si sono rovesciate in strada, però, per poter ripristinare la regolarità del traffico, che al momento procede ancora a passo d'uomo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.