Trasporto pubblico a Napoli

Bus, tram e filobus, Anm assume 25 diplomati come autisti a tempo indeterminato: esami anche online Concorso Anm per assumere 25 diplomati come autisti a tempo indeterminato. Come fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’Anm assume 25 diplomati a tempo indeterminato come autisti per guidare bus, tram e filobus. Le domande entro il 29 dicembre 2021 alle ore 12. Per vincere il concorso bisognerà superare una prova scritta che potrebbe tenersi anche online, a causa del Covid19, una prova pratica di guida di un bus e un colloquio. Si terrà conto anche dei titoli. Avvantaggiati coloro che hanno già svolto prestazioni di lavoro nel settore dei trasporti pubblici, come gli autisti interinali, che avranno un punteggio aggiuntivo.

Il bando e lo stipendio

L’Anm ha pubblicato il bando di selezioni esterna per titoli ed esami. Tecnicamente la figura richiesta è quella dell’operatore di esercizio, che sarà inquadrato con contratto da autoferrotranviere con parametro 140, con uno stipendio base da circa 1.800 euro lordi al mese (circa 1.200 euro netti), a cui aggiungere le detrazioni ed eventuali assegni familiari. I nuovi assunti saranno inseriti da subito nell’organico aziendale, potranno così cominciare a lavorare già dai primi mesi del 2022. Dovranno essere disponibili ad effettuare i turni anche notturni e festivi e vendere anche i ticket ai passeggeri.

I requisiti

Per partecipare al concorso bisogna possedere alcuni requisiti. Tra questi, avere almeno 18 anni, avere il diploma superiore, essere cittadini dell’Unione Europea, o familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Oltre alle idoneità fisica e psichica.

I titoli

I titoli danno un punteggio massimo di partenza di 30 punti. L’abilitazione alla guida del tram dà 2 punti, il filobus altri 2. La patente di categoria De 2. L’esperienza maturata senza demerito in società di Trasporto Pubblico Locale (TPL), come da attestati di servizio o atti equivalenti, nel profilo oggetto della selezione: 1 punto per ogni mese di servizio fino a un massimo di punti 24. Viene considerato come mese intero una frazione di mese superiore ai 16 giorni.

Gli esami

È prevista una prova scritta a carattere tecnico professionale e di cultura generale (30 punti), che potrà tenersi anche online a causa del Covid19. Il candidato in quest’ultimo caso dovrà essere in una stanza da solo, monitorabile con webcam, avere un computer a disposizione e connessione internet stabile. Una prova pratica di guida di un autobus (30 punti) e un colloquio orale individuale (10 punti). Non è escluso che in base al numero delle domande ci possano essere anche delle prove preselettive. Per superare le prove scritte e pratiche bisognerà ottenere almeno 21 punti. Per il colloquio almeno 7 punti. La graduatoria finale sarà stabilita da una commissione esaminatrice.

Il link per candidarsi per il concorso da autista a tempo indeterminato Anm