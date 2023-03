Bus frena bruscamente per evitare uno scooter: passeggero cade e finisce in ospedale È accaduto a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove un anziano passeggero è caduto a terra dopo la brusca frenata dell’autobus.

A cura di Valerio Papadia

L'autobus frena bruscamente e un passeggero a bordo cade rovinosamente a terra e finisce in ospedale: è accaduto questa mattina, lunedì 13 marzo, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il bus di linea stava percorrendo la centralissima via Marconi quando il conducente sarebbe stato costretto a frenare improvvisamente per evitare la collisione con uno scooter, che gli avrebbe tagliato la strada.

La brusca frenata dell'autobus ha così provocato la caduta di un anziano passeggero, che è rovinato in terra. Sul posto sono arrivati tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco, che hanno assistito in un primo momento il malcapitato passeggero, in attesa che arrivassero i soccorsi: i sanitari del 118 hanno poi trasportato l'uomo al più vicino ospedale, dove è stato preso in carico dai medici; non ha riportato, fortunatamente, ferite gravi.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno poi effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato la testimonianza del conducente dell'autobus per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo la brusca frenata del bus, il conducente dello scooter si sarebbe dileguato, facendo perdere le sue tracce.