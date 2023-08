Buoni Libro Napoli 2023-24 fino a 280 euro per Scuole Medie e Superiori: come averli Potranno accedere al bonus libri gli studenti con reddito Isee fino a 13.300 euro. Le domande si potranno fare solo online. Il link per presentare l’istanza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicato l'avviso del Comune di Napoli per i Buoni libro per l'anno scolastico 2023-'24 per le Scuole Medie e Superiori. Il bando prevede la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole medie di primo e secondo grado napoletane. Come negli anni scorsi, gli alunni aventi diritto riceveranno una cedola libraria digitale, il cui importo, come l'anno scorso, andrà da 110 euro fino a un massimo di 280 euro, a seconda della classe di appartenenza.

Le domande si possono presentare solo online, con SPID o CIE o TS-CNS, sulla piattaforma del Comune fino alle ore 14,00 del 18 settembre 2023. Per compilare la domanda servirà una attestazione Isee 2023 in corso di validità.

Chi può fare la domanda

I destinatari dell'intervento risultano gli studenti, anche non residenti, frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado ubicati nel territorio del Comune di Napoli ed appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2023 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00

FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00

Lo studente residente a Napoli ma che frequenta una scuola ubicata in un altro Comune della Regione stessa, non può presentare la domanda al Comune di Napoli ma dovrà attenersi alla procedura indetta dal Comune in cui la scuola è ubicata. Gli studenti residenti nel Comune di Napoli, frequentanti scuole ubicate al di fuori della regione Campania che non assicurino analogo beneficio, potranno anch'essi presentare richiesta in base ai requisiti ed alle modalità come da avviso pubblico.

Il link per presentare la domanda per le cedole librarie 2023-24

L'importo del bonus libri

L'importo dei bonus libri varia a seconda della classe di appartenenza, secondo il seguente schema:

Scuola secondaria di I grado (ex scuola media inferiore)

1° classe – 280,00 euro

2° classe – 110,00 euro

3° classe – 125,00 euro

Scuola secondaria di II grado (ex scuole medie superiori)

1° classe – 275,00 euro

2° classe – 170,00 euro

3° classe – 240,00 euro

4° classe – 210,00 euro

5° classe – 180,00 euro

Come si presenta la richiesta

Una volta compilato il modulo online, l'istanza sarà riportata nella sezione “Domande presentate”. Sarà assegnato un numero di identificazione da conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo, compresa la consultazione degli elenchi degli ammessi e non ammessi. La ricevuta sarà anche inviata all’indirizzo di e-mail inserito in fase di compilazione. Fino alla scadenza del termine il 18 settembre sarà possibile annullare, modificare o integrare la domanda inviata.

Gli uffici comunali, dopo aver effettuato i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, redigeranno un elenco degli ammessi ed un elenco degli esclusi. Gli elenchi, in formato anonimo recanti esclusivamente il numero di domanda, verranno pubblicati sul sito web del Comune di Napoli ed inviati alle scuole di appartenenza degli studenti. Per gli studenti ammessi verrà emessa una cedola libraria in formato elettronico che sarà identificata tramite il codice PIN che potrà essere scaricato/stampato accedendo nuovamente alla piattaforma con SPID o CIE o TS-CNS alla sezione “Domande presentate”. Per tutte le informazioni, consultare il sito web del Comune di Napoli.