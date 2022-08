Buoni Libro Napoli 2022-23, fino a 280 euro per Scuole Medie e Superiori: come averli Potranno accedere al bonus libri gli studenti con reddito Isee fino a 13.300 euro. Le domande si potranno fare solo online.

Pubblicato l'avviso del Comune di Napoli per i Buoni libro per l'anno scolastico 2022-'23 per le Scuole Medie e Superiori. Si tratta di un contributo per la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole medie di primo e secondo grado. Gli alunni aventi diritto riceveranno una cedola libraria digitale, il cui importo, come l'anno scorso, andrà da 110 euro, fino a un massimo di 280 euro, a seconda della classe di appartenenza. Le domande si potranno presentare solo online sulla piattaforma del Comune. Il link sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.comune.napoli.it – “Aree Tematiche” – “Scuola ed Educazione” – “Libri di testo”. Per compilare la domanda servirà una attestazione Isee 2022 in corso di validità..

Per l'assegnazione della cedola vale l'ordine di precedenza nella presentazione della domanda. Ad ogni domanda sarà assegnato un numero progressivo da conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo. I libri di testo si potranno acquistare nelle librerie e cartolerie convenzionate con il Comune di Napoli, che pubblicherà l'elenco sul sito.

I requisiti

Hanno diritto al buono per i libri di testo gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Napoli appartenenti a famiglie con Isee 2022 fino a 13.300 euro. I beneficiari saranno divisi in due fasce di reddito: prima fascia con Isee fino a 10.633, seconda fascia con Isee fino a 13.300 euro. Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia, mentre alla seconda fascia andranno le risorse restanti.

Le cedole librarie del Comune di Napoli: importi

Il Comune di Napoli ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria in formato elettronico per consentire l’acquisto di libri di testo, presso cartolibrerie accreditate, per l’importo predefinito per ordine di scuola e per classe di frequenza come di seguito indicato. La cedola sarà attivata mediante un PIN che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della compilazione della domanda.

Scuola secondaria I Grado (scuole medie)

1 classe 280 euro

2 classe 110 euro

3 classe 125 euro

Scuola secondaria II Grado (Istituti superiori)