Parte la procedura del Comune di Napoli per i Buoni libro per l'anno scolastico 2021-22, riservati agli studenti delle scuole primarie (elementari), che avranno i testi gratis, e a quelli delle scuole secondarie medie e superiori, che godranno come sempre di forti sconti, ma sulla base del reddito familiare. Anche quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il buono libro sarà completamente digitale. Alle famiglie beneficiarie che faranno domanda sarà assegnato un Pin dal Comune di Napoli, da presentare poi alla libreria o alla cartolibreria convenzionata per il ritiro dei libri.

Pubblicato l'avviso per le librerie

Il Municipio ha pubblicato in questi giorni l'avviso rivolto alle librerie e alle cartolibrerie che vogliono accreditarsi per ricevere le cedole librarie in formato elettronico per la fornitura gratuita dei testi ai bimbi delle elementari e parzialmente gratuita agli studenti delle medie e delle superiori in particolari condizioni economiche. Le librerie avranno tempo fino al 19 luglio 2021 per presentare la domanda. Mentre le famiglie probabilmente potranno fare domanda dal mese di agosto, ma la data sarà poi annunciata ufficialmente dal Comune nei prossimi giorni. Confermato anche quest'anno, come già sperimentato per l’anno scolastico 2020/2021, la completa dematerializzazione delle cedole librarie anche per l’a.s. 2021/2022 attraverso l’uso di una piattaforma gestionale che consente agli esercenti accreditati, mediante rilascio di credenziali di accesso, la gestione delle cedole librarie in formato elettronico.

Chi ha diritto al bonus libri 2021-22

Hanno diritto al bonus libri gli studenti delle scuole primarie di Napoli sia statali che paritarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado rientranti in particolari condizioni economiche. Le cedole hanno un valore predefinito e differenziato per classe di frequenza, in relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati, così come fissati annualmente dagli appositi Decreti Ministeriali. Il valore della cedola è determinato dal prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria detratto lo sconto dello 0,25%.