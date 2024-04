A Napoli arriva il “Pedibus”: genitori a turno accompagnano bimbi in gruppi a scuola

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arriva il “Pedibus”, “l'autobus” che va a piedi e accompagna i bimbi a scuola la mattina. Si tratta, in realtà, di una carovana di bimbi che ogni mattina vengono accompagnati in gruppo a scuola da una coppia di genitori a turno. Un modo per liberare le altre mamme e papà da questa attività quotidiana. Molti sono genitori lavoratori, infatti, e spesso i tempi del lavoro mal si conciliano con quelli della scuola.

L'iniziativa alla X Municipalità: come funziona

Il Pedibus a Napoli è partito per la prima volta questa mattina, mercoledì 3 aprile 2024, nella X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, ed ha coinvolto i bimbi e i genitori della scuola Madonna Assunta in via di Pozzuoli. Alle 7,40 la partenza del Pedibus all'esterno della metro di Bagnoli, in viale Campi Flegrei. Il bus a piedi ha accompagnato i giovani studenti presso il loro istituto in 20 minuti. Allo scoccare della campanella, alle 8,00 in punto, i bimbi erano già tutti in classe.

Il "Pedibus", spiegano gli organizzatori, “è un’iniziativa nata in Italia per accompagnare i bambini a Scuola sotto la supervisione dei genitori e in sicurezza. Come un vero e proprio autobus il Pedibus rispetta un orario, segue un percorso prestabilito ed ha i propri conducenti. L’unica differenza è che si tratta di un autobus a piedi. Funziona con qualsiasi condizione meteorologica e qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Le "linee" del Pedibus a Bagnoli e Fuorigrotta

L'iniziativa è sponsorizzata dalla X Municipalità, con i consiglieri municipali a fare da referenti, ai quali si aggiungeranno anche i genitori referenti delle varie scuole. Tra i vantaggi del Pedibus, ci sono anche la promozione della cultura dell'attività fisica, la riduzione dell'uso delle auto con ovvi benefici per il traffico, soprattutto negli orari di punta, che corrispondono proprio a quelli dell'ingresso e dell'uscita dalle scuole. Ma è anche un modo per socializzare e per consentire ai bimbi di acquisire “abilità pedonali”, così quando inizieranno ad andare in giro da soli saranno più preparati ad affrontare il traffico.

L'iniziativa è già stata approvata nelle Commissioni “Viabilità e mobilità sostenibile” della X Municipalità e Commissione “Scuola e istruzione”, in collaborazione e sinergia con le associazioni che in questi mesi hanno sperimentato prime forme di Pedibus sul territorio, con gli Istituti scolastici e con i genitori delle Scuole interessate. Nel Consiglio della X Municipalità sarà portata la proposta di creare “ in via sperimentale, di quattro linee Pedibus sul nostro territorio . Le “linee” prevedono la presenza di un referente dei genitori e uno della Municipalità che avranno ruolo prettamente organizzativo”:

Linea Rossa – Bagnoli – ogni giovedì in via sperimentale

Partenza ore 7:40 Metro Bagnoli, transito viale Campi Flegrei, breve sosta Cumana, attraversamento del sottopassaggio, transito per Via Miseno e arrivo presso la Scuola Elementare “Madonna Assunta”

Referenti Municipalità: Greco, Orga, Quattromani

LINEA VERDE – Bagnoli Dazio – ogni giovedì in via sperimentale

Partenza ore 7:40 Dazio, passaggio per via di Pozzuoli e arrivo presso la Scuola Elementare “Madonna Assunta”.

Referenti Municipalità: Orga, Quattromani, Greco

Linea Gialla – Fuorigrotta – ogni Lunedì in via sperimentale

Partenza ore 8:00 Piazza San Vitale, transito per via Doria con sosta all’istituto scolastico. Si prosegue per via Leopardi con sosta all’istituto scolastico. Termine in Via Cariteo presso l’omonimo istituto scolastico

Referenti Municipalità : Ferraro, Cavotti, Mariani, De Angelis

Linea Blu – Fuorigrotta – ogni mercoledì in via sperimentale

Partenza ore 7:50 Piazza San Vitale, transito per via Giulio Cesare e arrivo all’Istituto “Silio Italico”

Referenti Municipalità : Ferraro, Cavotti, Mariani, De Angelis