Napoli inondata di olio extravergine contraffatto: 900 kg sotto sequestro Quasi una tonnellata di olio d'oliva "contraffatto" sequestrato dai carabinieri: nel furgone anche il blocco di stampe di un noto marchio oleario.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un carico di olio di oliva contraffatto è stato sequestrato dai carabinieri di Napoli: era in contenitori di latta verde, ma soprattutto con un blocco di stampe di centinaia di etichette di un noto marchio ma falsificate, non ancora applicate. Tutto lascia credere che l'olio tutto fosse meno che extravergine, e soprattutto che di lì a poco le etichette sarebbero state applicate per poi rivenderlo come fosse stato un prodotto originale del marchio, con tutti i rischi (e gli inganni) per i consumatori.

Alla guida del furgone fermato dai carabinieri di Napoli questa mattina c'era una donna di 27 anni, originaria di Afragola e già nota alle forze dell'ordine: il carico è stato sequestrato e sarà ora sottoposto ad analisi chimiche. La donna, intanto, è stata denunciata: l'ipotesi di reato è quella di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, per il quale rischia la reclusione fino a sei mesi o una multa fino a 1.032 euro. Il carico si trovava nel cassone del piccolo furgone di cui era alla guida: un totale di quasi 900 litri di olio di oliva, già imbottigliato in contenitori di latta verde, ma senza etichette che, verosimilmente, sarebbero state applicate di lì a poco. Nel furgone, infatti, c'era anche il blocco di stampe di un noto marchio di olio extravergine di oliva.

Una truffa, quella dell'olio d'oliva contraffatto, ben nota a Napoli (e non solo): si tratta infatti di un liquido che è frutto di una miscelazione di olio di semi di girasole con sostanze coloranti, quali la clorofilla ed il betacarotene. La miscela così ottenuta viene confezionata in taniche e bottiglie sulle quali poi vengono apposte etichette, contraffatte, di noti marchi del settore. Casi simili sono ben noti: le analisi sull'olio d'oliva sequestrato quest'oggi chiariranno se si tratta davvero di olio d'oliva che veniva spacciato per extravergine pur non essendolo.