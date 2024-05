video suggerito

Storia della pizzeria Dal Presidente di Napoli: dai fasti del G7 con Clinton al sequestro per camorra La pizzeria Del Presidente è nata da un’idea di Ernesto Cacialli dopo il G7 del 1994 a Napoli. Ma dopo il decesso del pizzaiolo ha avuto un’altra storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La pizzeria "Dal Presidente" in via Tribunali a Napoli

Una pizzeria a Napoli è come una miniera d'oro in casa. Tale è il flusso di turisti, tanto è il lavoro che basta soltanto non fare fesserie e si può campare una vita intera, costruire un brand di successo ed esportarlo con filiali in Italia e all'estero. Le pizzerie napoletane sono alcune tra le le attività maggiormente remunerative in assoluto nella ristorazione. E i marchi storici valgono milioni. Pensate poi ad avere una pizzeria proprio a Napoli, in via Tribunali, nel pieno del centro storico, lì dove gli odori obnubilano e l'appetito viene anche solo camminando e respirando. Un goal a porta vuota, dal punto di vista imprenditoriale.

Questa è una premessa d'obbligo per capire lo scenario. Oggi la Procura della Repubblica di Napoli, insieme a Guardia di Finanza e Polizia di Stato ha messo sotto sequestro la società titolare della pizzeria e friggitoria "Dal presidente" ed è un piccolo choc per i conoscitori della mappa delle pizzerie storiche napoletane.

Pure perché "Il presidente" ha una quelle storie che solo a Napoli sarebbero potute iniziare. Siamo nel luglio 1994 a Napoli. Silvio Berlusconi è da poco diventato presidente del Consiglio – e proprio all'ombra del Vesuvio riceverà il suo primo clamoroso avviso di garanzia – Antonio Bassolino è il sindaco idolatrato dalla città, quello del "Rinascimento napoletano".

A Napoli si svolge il summit G7 coi grandi del mondo, in città c'è il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton con la first lady Hillary Rodham Clinton e la figlia Chelsea, c'è François Mitterrand, presidente della Francia, ci sono i capi di Stato delle principali potenze del mondo, i riflettori sono davvero puntati su Napoli che esce da un periodo cupo.

In un fuori programma, una escursione in via Tribunali, Clinton si ferma davanti ad una pizzeria storica, "Di Matteo" e addenta una pizza a portafoglio. A porgergliela è Ernesto Cacialli, uno dei pizzaioli più noti della zona. La foto di Clinton cui il napoletano passa la pizza fumante fa il giro del mondo. Trent'anni fa non era come oggi e una fotografia del genere poteva decretare una notorietà sicuramente durevole più dei «quindici minuti» preconizzati da Andy Warhol.

Cacialli con Bill Clinton nel 1994 / foto Associazione Pizza napoletana

Cacialli divenne così famoso che venne ribattezzato «‘o presidente». E successivamente riuscì a rilevare un locale in zona per aprire la sua pizzeria, subito di successo. Il destino gli fu avverso: Cacialli morì a 60 anni e la successiva gestione del suo locale non ebbe successo (oggi due figli di Cacialli hanno pizzerie apprezzatissime a Napoli). La pizzeria Del Presidente finì dunque in mano ad un altro imprenditore, Massimiliano Di Caprio, che risulta direttore della pizzeria e che è stato arrestato nell'inchiesta odierna. Peraltro, nel luglio del 2022, Di Caprio finì nella bufera per un commento omofobo pubblicato su Instagram da lui definito "solo uno sfogo".

La società titolare della pizzeria è stata messa sotto sequestro. L'impresa di ristorazione – dice una inchiesta della Procura di Napoli sarebbe stata acquistata grazie all'apporto economico e alla "protezione" fornita da un esponente di spicco del clan Contini, alla cui famiglia sarebbe stata destinata una parte dei relativi proventi anche dopo la sua detenzione conseguente a una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.