Crollo al centro commerciale Campania, cancellato show degli Articolo 31. L'area è sotto sequestro Annullato il firmacopie degli Articolo 31 al Centro Commerciale Campania dopo il crollo del controsoffitto di sabato sera.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'evento degli Articolo 31 al Centro Commerciale Campania è stato annullato e rinviato a data da destinarsi: si dovrà attendere il dissequestro dell'area dove è avvenuto il cedimento del controsoffitto che ha spaventato i pochi presenti in quel momento nell'area food del centro di Marcianise. L'annullamento del firmacopie, previsto per le 17.30 di domani, è stato reso noto al termine di alcune riunioni tenutesi questa mattina, che hanno visto alla fine come unica soluzione quella di annullare l'evento, dal momento che il punto dove è avvenuto il crollo è proprio la piazzetta centrale dove sarebbe dovuto avvenire il tutto.

Tutto è iniziato nella serata di sabato 11 maggio, quando improvvisamente il controsoffitto è venuto giù nel punto in cui si trova "piazza Campania", nei pressi dell'area food del centro e dove si sarebbero dovuti radunare i fan degli Articolo 31 nella giornata di martedì 14 maggio per l'atteso firmacopie. Nessun ferito, anche per l'orario notturno, ma alcuni locali di ristorazione tra cui una nota gelateria hanno dovuto provvisoriamente chiudere in attesa che l'area venga ripristinata e, soprattutto, che scatti il dissequestro da parte delle forze dell'ordine. Proprio questa tempistica non lascia presagire riaperture imminenti: l'area è transennata e posta sotto sequestro, in attesa di ulteriori rilievi utili alle indagini. Per attendere la riapertura della zona bisognerà dunque attendere tempi lunghi, anche se al momento non c'è certezza su possibili date, ma ha assicurato che sta facendo tutto il possibile affinché la situazione possa sbloccarsi.