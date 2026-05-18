La statua di Padre Pio a Macerata Campania ha una macchia rossa sotto l’occhio e la Curia l’ha portata via per analizzarla

È successo il 18 aprile. I fedeli parlano di prodigioso evento, il parroco ha invitato i fedeli alla prudenza e la Diocesi ha portato via la statua oggi.

La statua di Padre Pio all’esterno della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Macerata Campania (Google Maps)

Sta suscitando fermento nella comunità di Macerata Campania, piccola cittadina nella provincia di Caserta, la notizia trapelata soltanto nelle ultime ore: sulla statua di Padre Pio posta all'esterno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Casalba, lo scorso 18 aprile, una fedele ha notato quella che sembrerebbe una lacrima, di colore rosso, rigare il volto del santo di Pietrelcina. Avvisato dell'accaduto, il parroco della chiesa, don Girolamo Capuano, il giorno seguente si è recato sul posto e ha provato a pulire quella macchia rossa sotto l'occhio sinistro di Padre Pio, tuttavia non riuscendovi. E così, il prete ha segnalato la vicenda alla Curia e, in attesa di istruzioni in merito, ha spostato la statua di Padre Pio all'interno della chiesa, sostituendola con una di Madre Teresa di Calcutta.

Proprio nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, a un mese di distanza dall'inizio di questa storia, la Curia si è recata a Macerata Campania e ha prelevato la statua, sulla quale ora verranno eseguite tutte le analisi del caso. Dopo la vicenda di Trevignano Romano, dove, analogamente, una statua della Madonna sarebbe stata rigata da lacrime di sangue, per la quale però Gisella Cardia è a processo per truffa, la Chiesa è molto rigorosa quando si verificano fenomeni del genere e, nel caso poi di eventuali riconoscimenti, dovrà intervenire direttamente il Vaticano.

Nonostante le precauzioni del caso, nella piccola comunità di Macerata Campania c'è già chi pensa si tratti di un miracolo, o quantomeno di un segno che Padre Pio ha voluto inviare. Dal canto suo, anche don Capuano, intervistato oggi dalla trasmissione Mediaset "Dentro la Notizia", ha invitato i fedeli alla cautela. Nel corso dell'intervista, il parroco ha dichiarato di aver visto tutti i filmati della telecamera di videosorveglianza posta all'esterno della chiesa, che inquadra anche la statua di Padre Pio, e di non aver notato nessuno avvicinarsi ad essa.