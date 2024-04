video suggerito

Crollo delle temperature a Napoli, arriva il freddo del Nord Europa, il caldo anomalo sta per finire Ribaltone meteo su tutto il Paese: a Napoli le temperature da inizio estate lasceranno il campo a un crollo termico nelle prossime ore.

A cura di Redazione Meteo

Napoli ha goduto di giorni praticamente estivi, con temperature che hanno scollinato i 26-27 gradi e afa che ha fatto aumentare la temperatura percepita. Tutto questo anticipo d'estate sta per finire. Ribaltone meteo per tornare una parentesi simil-invernale, piuttosto lunga, dice Ilmeteo.it. La tendenza meteo sub-stagionale conferma, infatti, che tutta la seconda metà del mese di aprile sarà caratterizzata da temperature sotto la media del periodo, in controtendenza a quanto avvenuto fino ad ora in questo caldissimo 2024. Dunque ci sarà un crollo termico nelle prossime ore e si rivedranno cappotti e maniche lunghe.

Oltre ai valori termici sotto la media, avremo anche frequenti piogge fino alla fine del mese: è infatti in arrivo un ribaltone con un’irruzione scandinava e un crollo delle temperature fino a 15°C nei valori massimi, localmente avremo anche 17 gradi in meno rispetto al caldo estivo eccezionale del weekend.

Nel dettaglio, l’aria polare scenderà dalla Scandinavia in modo repentino, entrando in Italia già dalle prossime ore: i primi effetti saranno osservabili sul Nord-Est con temporali e possibile grandine, mentre al Sud avremo ancora i resti di una depressione nordafricana con qualche pioggia sparsa.

Il vero calo delle temperature inizierà in serata e colpirà tutto il Paese nella giornata di mercoledì 17 aprile: il crollo sarà più marcato sulla fascia orientale, le massime scenderanno diffusamente sotto i 20°C! Da 33° a 16°C, dall’estate all’autunno, con connotati simil-invernali per un ‘motivo principale’.